El FBI dona a museo el avión donde cayeron el “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López

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Foto: AFP

El avión en el que fueron trasladados Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos, dejó de ser una pieza clave de una investigación federal para convertirse en una exhibición abierta al público, de acuerdo con medios estadounidenses.

El War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, anunció que incorporó la aeronave a su colección tras firmar un memorando de entendimiento con la oficina del FBI en El Paso. El objetivo, aseguró el museo, no es exaltar la historia del narcotráfico, sino mostrar cómo la aviación puede ser utilizada por organizaciones criminales y el papel que desempeñan las autoridades para combatir ese tipo de delitos.

✈️ Exhiben el avión relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada en un museo de Nuevo México



La aeronave forma parte de la colección del War Eagles Air Museum



Es un trofeo y un mensaje de las autoridades de EU pic.twitter.com/7LtgvwSOdH — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 3, 2026

Una aeronave ligada a una investigación federal

De acuerdo con los reportes, el avión —un Beechcraft King Air— fue el mismo que transportó a Zambada García y a Guzmán López hasta la región fronteriza, donde ambos fueron arrestados como parte de una investigación coordinada por el gobierno de Estados Unidos.

La exhibición permite observar el interior de la aeronave, donde permanecen algunos objetos encontrados tras el vuelo, entre ellos bolsas de frituras y otros alimentos.

Vanessa Martínez, directora ejecutiva del War Eagles Air Museum, señaló a reporteros internacionales que la pieza representa “una historia compleja e importante”, ya que evidencia cómo la aviación puede ser explotada por grupos del crimen organizado, pero también cómo la coordinación entre agencias de seguridad puede impedir esas actividades.

Así ocurrió el vuelo que terminó con la captura

Según la versión presentada posteriormente por Joaquín Guzmán López ante una corte estadounidense, en julio de 2024 llevó por la fuerza a Zambada a bordo del avión. De acuerdo con ese relato, el fundador del Cártel de Sinaloa habría sido inmovilizado con cinchos de plástico y sedado bajo la creencia de que viajaría para conocer un inmueble en México.

Sin embargo, la aeronave aterrizó en el Doña Ana County International Jetport, en Santa Teresa, a unos metros del museo donde hoy se exhibe. Poco después del aterrizaje, agentes federales detuvieron a ambos ocupantes.

La exhibición busca explicar el uso criminal de la aviación

El War Eagles Air Museum explicó, citan los medios, que la colaboración con el FBI busca ofrecer un enfoque educativo sobre la relación entre la aviación y las investigaciones criminales, además de mostrar la importancia de la vigilancia dentro del sector aeronáutico.

La aeronave permanece expuesta como parte de una muestra permanente dedicada a explicar cómo los medios de transporte también pueden convertirse en herramientas para actividades ilícitas y cómo las autoridades federales documentan este tipo de casos.

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