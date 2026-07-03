Tragedia en Pakistán: autobús cae en barranco y deja 40 muertos y ocho heridos

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Los accidentes viales son comunes en el país. Foto: AFP

Al menos 40 personas murieron cuando un autobús cayó en un barranco con más de 20 metros de profundidad en el oeste de Pakistán. La unidad tenía un exceso de pasajeros.

El incidente ocurrió este viernes, cuando el vehículo viajaba desde Quetta, la capital de Baluchistán, hacia Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa.

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BUS CAE A BARRANCO EN PAKISTÁN Y DEJA 40 MUERTOS



Una de las peores tragedias viales recientes en la región montañosa.



(Actualidad que conmueve, explora más reportes de este tipo en el perfil)



Un autobús de la empresa New Mekhtar que viajaba de Quetta a Peshawar con… pic.twitter.com/1mMLbjdyRX — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 3, 2026

La unidad se precipitó hacia el vacío cuando transitaba en una zona montañosa, cayendo a una altura de entre 21 y 24 metros, según el jefe de los servicios de emergencia del distrito de Zhob, Sanaullah Sherani.

En el autobús viajaban 48 personas, de acuerdo con el servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa.

Sin embargo, la unidad llevaba a más personas de lo habitual, ya que transportaba a sus propios pasajeros como a los de otro autobús que se había descompuesto, indicó el portavoz del jefe de Gobierno de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

«Según la información preliminar, además de sus propios viajeros, el autobús implicado llevaba también a los pasajeros de otro autocar que se había averiado, lo que significa que en el vehículo había más personas de lo habitual», precisó.

El portavoz indicó que hubo 40 muertos y ocho heridos por la caída del autobús en el barranco, en Pakistán. Las labores de rescate iniciaron poco después del accidente.

Los accidentes viales son frecuentes en Pakistán

El equipo de rescate tuvo dificultades para realizar las primeras acciones, debido a las condiciones de la zona montañosa, precisó el jefe de los servicios de emergencia, Sanaullah Sherani.

No obstante, lograron trasladar a los ocho sobrevivientes al hospital de la sede del distrito, conocido como DHQ, según la agencia EFE.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en las carreteras pakistaníes, causados principalmente por exceso de velocidad; cansancio al volante; un deficiente mantenimiento de los autos y por las malas condiciones de las vialidades.

Tan solo en mayo, alrededor de 16 personas murieron y siete resultaron heridas cuando un autocar impactó contra un autobús estacionado en la autopista de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

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