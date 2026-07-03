Gobierno de Trump no podrá retener a migrantes más de 90 días sin audiencia de fianza 

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Migrantes detenidos. Foto: AFP.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos resolvió que el gobierno de Donald Trump no podrá mantener a migrantes detenidos por más de 90 días sin otorgarles una audiencia de fianza, mientras continúan sus procedimientos de deportación. La decisión limita la aplicación de la política de detención obligatoria impulsada por la administración y aplica en los estados bajo la jurisdicción de ese tribunal.

¿Qué resolvió el Tribunal de Apelaciones sobre la detención de migrantes?

La decisión fue emitida el jueves 2 de julio por un panel dividido de dos votos contra uno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans.

El fallo establece que las personas sujetas a detención obligatoria no pueden permanecer privadas de su libertad por más de 90 días sin que un juez de inmigración les conceda la oportunidad de solicitar su liberación mediante una audiencia de fianza.

La resolución podría impactar a miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mientras enfrentan procesos migratorios.

¿A quiénes podría afectar el fallo?

La resolución tiene efectos dentro de la jurisdicción del Quinto Circuito, que comprende estados como:

Texas

Luisiana

Mississippi

De acuerdo con el caso, miles de migrantes permanecen bajo custodia del ICE como parte de las acciones migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump.

El tribunal analizó los casos de dos ciudadanos mexicanos y un ciudadano hondureño, quienes impugnaron la posibilidad de permanecer detenidos sin acceso a una audiencia para solicitar su libertad bajo fianza.

El tribunal basó su decisión en el debido proceso

La jueza Leslie Southwick, autora de la opinión mayoritaria, señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó establecido desde 2001 que la cláusula del debido proceso protege a todas las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense, independientemente de su ciudadanía.

En la resolución, Southwick indicó que la Constitución garantiza el derecho a ser escuchado cuando está en juego la libertad personal.

El fallo aclara que una decisión previa emitida por el mismo tribunal en febrero había respaldado la interpretación de la administración Trump sobre la ley migratoria, pero no resolvió si los migrantes tenían derecho a una audiencia de fianza conforme a las garantías constitucionales.

El voto en contra defendió la interpretación del Congreso

El juez Cory Wilson emitió un voto disidente.

En su opinión, sostuvo que la decisión mayoritaria deja de lado la autoridad que la Constitución concede al Congreso para regular los asuntos relacionados con inmigración.

Wilson fue nombrado por Donald Trump para integrar el Tribunal de Apelaciones.

Departamento de Seguridad Nacional rechaza el fallo

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos manifestó que la dependencia no comparte la decisión judicial.

Asimismo, indicó que la administración mantiene su postura jurídica respecto a la aplicación de la detención obligatoria y recordó que la semana pasada solicitó a la Corte Suprema revisar una resolución similar emitida por otro tribunal federal de apelaciones.

La Corte Suprema podría revisar el caso

Actualmente existen diferencias entre los tribunales federales de apelaciones sobre la interpretación de la legislación migratoria relacionada con la detención obligatoria.

Ante esa división de criterios, la administración de Donald Trump solicitó recientemente a la Corte Suprema de Estados Unidos que resuelva el tema y determine el alcance de la ley en todo el país.

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