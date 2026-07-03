Ataques cruzados entre Rusia y Ucrania dejan 15 muertos tras bombardeo histórico en Kiev

GENERANDO AUDIO...

Hubo niños entre las víctimas. Foto: AFP.

Una nueva oleada de ataques entre Rusia y Ucrania dejó un saldo de alrededor de 15 muertos, un día después de que el Kremlin perpetró una férrea ofensiva en Kiev, la más dura desde que inició la guerra.

Este viernes, Ucrania atacó un mercado de la localidad de Tokmak, ubicada en la parte de la región de Zaporiyia ocupada por Rusia. Cinco personas murieron por esta agresión, de acuerdo con el gobernador designado por el Kremlin, Yevgueni Balitski.

“Es un ataque contra la vida civil, contra personas que habían ido a comprar alimentos”, declaró en Telegram.

Previamente, indicó que otras tres personas fallecieron en ofensivas separadas, ejecutadas en la misma región.

Asimismo, Ucrania atacó a distancia a las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, matando a dos personas.

Rusia también realiza ataques contra Ucrania que dejan muertos

El Kremlin perpetró otra ofensiva en la región nororiental de Sumi, en Ucrania, donde una casa se incendió y cuatro personas murieron, entre ellos una niña, mientras que tres resultaron heridas.

“Desafortunadamente, murieron dos mujeres, un hombre mayor y una niña que no había cumplido dos años. El ataque ruso se llevó su vida junto con la de su madre”, declaró en Telegram el jefe de la administración militar regional de Sumy, Oleg Grygorov.

De igual forma, una persona murió y tres sufrieron heridas en el ataque ruso en la región centrooriental de Dnipropetrovsk.

Según la fuerza aérea de Ucrania, el Kremlin lanzó dos misiles y 105 drones durante la noche, mientras Rusia dijo que derribó a 155 drones enemigos en la noche, provocando muertes.

La gran ofensiva rusa

Estas ofensivas ocurrieron un día después de que Rusia ejecutó el ataque más fuerte contra Ucrania desde que inició la guerra en febrero del 2022, pues lanzó 496 drones y 74 misiles en Kiev.

Las explosiones se escucharon durante la noche en la capital, prolongándose por varias horas hasta la madrugada, de acuerdo con la AFP. Muchos habitantes tuvieron que refugiarse en las estaciones del metro, saliendo de ellas hasta la mañana del jueves.

Hasta este viernes, suman alrededor de 30 muertos y 90 heridos, incluidos niños, por este ataque de Rusia a Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que este bombardeo fue “en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.