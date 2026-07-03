Venezuela aplica protocolos para identificar a las víctimas de los terremotos

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A nueve días de los terremotos que dejaron miles de víctimas en Venezuela, las autoridades mantienen un proceso de identificación de fallecidos basado en protocolos sanitarios y mecanismos de verificación para evitar errores en el registro oficial.

Durante una entrevista en A las Nueve en UNO, el corresponsal de Unotv.com en Caracas, Carlos Velásquez, informó que el Gobierno habilitó una morgue temporal equipada para resguardar los cuerpos mientras se realizan las labores de identificación y posterior entrega a los familiares.

El periodista explicó que, además del trabajo forense, las autoridades revisan cuidadosamente cada reporte antes de confirmar una defunción. Como ejemplo, señaló que cinco personas inicialmente reportadas como fallecidas fueron descartadas de la lista oficial después de comprobar que utilizaron posteriormente el sistema biométrico para acceder al subsidio de combustible, lo que confirmó que seguían con vida.

Gobierno se apega a cifras oficiales por terremoto

Carlos Velásquez añadió que, aunque continúan las labores de rescate y todavía existen víctimas bajo los escombros, el gobierno de Venezuela mantiene como cifra oficial únicamente los casos plenamente confirmados.

Asimismo, indicó que las autoridades pidieron a la población tomar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas y alcohol sanitizante en las zonas afectadas, debido al proceso de recuperación de cuerpos.

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