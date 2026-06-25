El mundo responde a Venezuela tras los devastadores terremotos

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Terremotos en Venezuela. Foto: AFP.

Los terremotos en Venezuela, que dejaron al menos 164 muertos y cerca de un millar de heridos, generaron una respuesta internacional con ofertas de ayuda humanitaria, envío de equipos de rescate y asistencia médica por parte de gobiernos de América, Europa y Asia.

Foto: AFP.

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Diversos países expresaron su solidaridad y anunciaron medidas para apoyar las labores de emergencia en territorio venezolano.

Estados Unidos ofrece su apoyo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está preparado para brindar apoyo a Venezuela tras los sismos. A través de Truth Social, señaló que ordenó a las agencias federales prepararse para actuar de manera inmediata.

Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington desplegará equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para atender la emergencia.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes.



Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath.



America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

México y América Latina anuncian apoyo y envío de rescatistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que instruyó la preparación de la ayuda solicitada por Venezuela, particularmente personal especializado en rescate y atención sanitaria.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

En América Latina también se pronunciaron Brasil, Cuba, Panamá, Guyana, Chile, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, cuyos gobiernos expresaron solidaridad con el pueblo venezolano y disposición para colaborar.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Nuestras sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de #Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país.



El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados. #CubaPorLaVida — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 25, 2026

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 25, 2026

As neighbours, we are deeply saddened by the scale, magnitude, and destruction caused by the two powerful back-to-back earthquakes that struck Caracas yesterday and so far, claiming dozens of lives and injuring hundreds.

We stand in solidarity with the people of Venezuela.

As… — President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) June 25, 2026

Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia. 🇨🇱🇻🇪 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 25, 2026

Costa Rica abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos que estremecieron a su país. Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos. 🇨🇷🇻🇪 — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) June 25, 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su gobierno tiene listos 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos para ser enviados a Caracas.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Argentina manifestó que permanece atenta a la evolución de la situación y que colaborará con la asistencia humanitaria que sea requerida en coordinación con organismos internacionales.

República Dominicana anunció que enviará equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de sus Fuerzas Armadas para apoyar las labores en Venezuela.

Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto.



Mañana, a primeras horas, partirán hacia… — Luis Abinader (@luisabinader) June 25, 2026

Europa, Medio Oriente y otros países ofrecen asistencia humanitaria

Alemania ofreció seis aviones militares para apoyar las tareas de asistencia. España expresó solidaridad con las víctimas y sus familias a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche.



Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026

Francia anunció el envío de 85 socorristas luego de que el presidente Emmanuel Macron conversara con las autoridades venezolanas.

Je viens d’échanger avec @delcyrodriguezv, à la suite du violent séisme qui a frappé Caracas et plusieurs régions du pays.



J’ai exprimé la solidarité de la France envers le peuple vénézuélien et adressé nos pensées aux victimes et à leurs proches.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Suiza informó que desplegará una misión integrada por 80 especialistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de equipo de rescate.

Italia señaló que está dispuesta a brindar asistencia, mientras que Irán comunicó que puede proporcionar apoyo para las operaciones de rescate y salvamento pese a la situación que enfrenta en su propio territorio.

La respuesta internacional se produce mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

Ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

Rusia también manifestó su respaldo. El presidente Vladimir Putin envió un mensaje a la presidenta Delcy Rodríguez para expresar solidaridad con las víctimas y desear una pronta recuperación a las personas afectadas.

▪️ On June 25, President Putin expressed condolences to @delcyrodriguezv over the tragic consequences of the devastating earthquake in Venezuela.



✍️ We express our solidarity with & support for the friendly Venezuelan people at this difficult time.https://t.co/NAR58Mc33u pic.twitter.com/qvOUA4MNS8 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 25, 2026

China anunció que está lista para proporcionar toda la ayuda posible conforme a las necesidades que determine el gobierno venezolano. El anuncio fue realizado por el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

Por su parte, la Unión Europea informó que está dispuesta a reforzar la asistencia. La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, indicó que el sistema satelital Copernicus fue activado para apoyar las operaciones de rescate.

My condolences to the victims of the earthquake in Venezuela.



We are following the situation with our field staff and partners there.



EU-funded partners are already providing help on the ground, Copernicus is activated & we stand ready to step up assistance. #EUSolidarity — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 25, 2026

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