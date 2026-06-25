El mundo responde a Venezuela tras los devastadores terremotos
Los terremotos en Venezuela, que dejaron al menos 164 muertos y cerca de un millar de heridos, generaron una respuesta internacional con ofertas de ayuda humanitaria, envío de equipos de rescate y asistencia médica por parte de gobiernos de América, Europa y Asia.
Diversos países expresaron su solidaridad y anunciaron medidas para apoyar las labores de emergencia en territorio venezolano.
Estados Unidos ofrece su apoyo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está preparado para brindar apoyo a Venezuela tras los sismos. A través de Truth Social, señaló que ordenó a las agencias federales prepararse para actuar de manera inmediata.
Posteriormente, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington desplegará equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para atender la emergencia.
México y América Latina anuncian apoyo y envío de rescatistas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que instruyó la preparación de la ayuda solicitada por Venezuela, particularmente personal especializado en rescate y atención sanitaria.
En América Latina también se pronunciaron Brasil, Cuba, Panamá, Guyana, Chile, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, cuyos gobiernos expresaron solidaridad con el pueblo venezolano y disposición para colaborar.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su gobierno tiene listos 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos para ser enviados a Caracas.
Argentina manifestó que permanece atenta a la evolución de la situación y que colaborará con la asistencia humanitaria que sea requerida en coordinación con organismos internacionales.
República Dominicana anunció que enviará equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de sus Fuerzas Armadas para apoyar las labores en Venezuela.
Europa, Medio Oriente y otros países ofrecen asistencia humanitaria
Alemania ofreció seis aviones militares para apoyar las tareas de asistencia. España expresó solidaridad con las víctimas y sus familias a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Francia anunció el envío de 85 socorristas luego de que el presidente Emmanuel Macron conversara con las autoridades venezolanas.
Suiza informó que desplegará una misión integrada por 80 especialistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de equipo de rescate.
Italia señaló que está dispuesta a brindar asistencia, mientras que Irán comunicó que puede proporcionar apoyo para las operaciones de rescate y salvamento pese a la situación que enfrenta en su propio territorio.
La respuesta internacional se produce mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.
Ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos
Rusia también manifestó su respaldo. El presidente Vladimir Putin envió un mensaje a la presidenta Delcy Rodríguez para expresar solidaridad con las víctimas y desear una pronta recuperación a las personas afectadas.
China anunció que está lista para proporcionar toda la ayuda posible conforme a las necesidades que determine el gobierno venezolano. El anuncio fue realizado por el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.
Por su parte, la Unión Europea informó que está dispuesta a reforzar la asistencia. La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, indicó que el sistema satelital Copernicus fue activado para apoyar las operaciones de rescate.
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