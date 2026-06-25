Venezuela vive el terremoto más fuerte desde 1900

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Terremoto en Venezuela. Foto: AFP.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto de magnitud 7.5 del miércoles fue el más potente reportado en el país sudamericano desde 1900.

Terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Rescates tras sismo en Venezuela. Foto: AFP

El organismo estadounidense informó que el movimiento telúrico se convirtió en el evento sísmico de mayor intensidad reportado en Venezuela en más de un siglo, según los registros históricos disponibles.

El terremoto más potente en Venezuela desde 1900

El USGS señala que el antecedente más cercano ocurrió el 29 de octubre de 1900, cuando un terremoto de magnitud estimada de 7.7 se registró frente a las costas venezolanas, al noreste de Caracas.

Según la información histórica del instituto, aquel movimiento telúrico provocó daños considerables en distintas zonas del país. Desde entonces, no se había documentado un sismo de una magnitud similar en Venezuela.

El terremoto registrado el miércoles se produjo en una secuencia de movimientos sísmicos que comenzaron durante la tarde. El primer temblor alcanzó una magnitud de 7.2 y ocurrió a las 18:04 horas locales (22:04 GMT), aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Caracas.

Notable quake, preliminary info: M 7.1 – 21 km W of Morón, Venezuela https://t.co/yf5muyEnze — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Un minuto después, se registró un segundo movimiento telúrico de magnitud 7.5 a unos 45 kilómetros del primer epicentro reportado por las autoridades geológicas estadounidenses.

Notable quake, preliminary info: M 7.5 – 16 km SW of Morón, Venezuela https://t.co/abXtXq2euP — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 24, 2026

Réplicas tras el sismo de magnitud 7.5

Después de los dos movimientos principales, el USGS reportó alrededor de una veintena de réplicas en la misma región.

Las autoridades de monitoreo sísmico mantienen el seguimiento de la actividad registrada tras el terremoto. El instituto estadounidense señaló que el evento corresponde a una situación que podría representar una catástrofe de magnitud considerable debido a la intensidad del movimiento registrado.

Los reportes difundidos por el organismo indican que la actividad sísmica se concentró en una zona ubicada al oeste de Caracas. La secuencia de temblores y réplicas ocurrió en un periodo relativamente corto, lo que motivó el monitoreo permanente de la evolución del fenómeno.

¿Por qué hubo dos terremotos en Venezuela?

Mark Allen, jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Durham, explicó que la profundidad a la que se origina un terremoto es un elemento clave para comprender sus efectos en la superficie.

Según el especialista, mientras más profundo ocurre un sismo dentro de la Tierra, mayor es la distancia que deben recorrer las ondas de energía antes de llegar a la superficie, lo que permite que parte de esa energía se disipe durante el trayecto.

En el caso de los recientes terremotos en Venezuela, los reportes iniciales indican que ambos tuvieron un origen relativamente superficial dentro de la corteza terrestre. Allen señaló que la profundidad se ubicó entre 10 y 20 kilómetros aproximadamente.

¿Cómo influyó la profundidad de los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con Allen, una profundidad relativamente baja permitió que una mayor cantidad de energía sísmica alcanzara la superficie.

Esto significa que, además de la magnitud registrada por los eventos, la cercanía de su origen respecto a la superficie terrestre favoreció que las ondas sísmicas llegaran con mayor intensidad a las regiones afectadas.

El especialista indicó que la combinación de una magnitud importante y una profundidad reducida puede incrementar el impacto de un terremoto en las zonas donde se percibe.

Falla tectónica pudo desencadenar un segundo sismo

Allen explicó que el primer gran terremoto probablemente desencadenó un segundo movimiento en una falla cercana apenas segundos después del evento inicial.

Según el académico, la liberación de energía en una falla puede modificar las condiciones de esfuerzo en estructuras geológicas vecinas, favoreciendo la ocurrencia de otro sismo.

Añadió que este tipo de secuencias sísmicas son poco frecuentes, aunque existen antecedentes documentados en regiones con alta actividad tectónica.

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