DEA coloca al Cártel de Sinaloa y al CJNG como prioridad en combate al fentanilo

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Cárteles mexicanos son prioridad: Terry Cole de la DEA. Foto: AFP

La DEA, a través de su administrador Terry Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la principal prioridad de la agencia en la lucha contra el tráfico de fentanilo, de acuerdo con un mensaje difundido por la Embajada de EE. UU. en México este jueves.

La representación diplomática compartió en sus redes sociales un video con declaraciones del funcionario estadounidense, quien señaló que el tráfico de fentanilo representa actualmente una de las mayores amenazas para la seguridad y la salud pública en Estados Unidos.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

DEA identifica al Cártel de Sinaloa y CJNG como objetivos prioritarios

En el mensaje difundido por la embajada, Terry Cole sostuvo que ambos grupos criminales encabezan la lista de objetivos de la Administración para el Control de Drogas.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, expresó el funcionario.

Cole señaló que la agencia mantiene acciones enfocadas en combatir el tráfico de esta sustancia y en reducir su impacto dentro del territorio estadounidense.

Las declaraciones fueron retomadas por la Embajada de EE. UU. en México mediante sus canales oficiales de comunicación.

Terry Cole advierte sobre impacto del fentanilo en Estados Unidos

Durante su mensaje, el administrador de la DEA afirmó que el fentanilo ha tenido consecuencias en distintos sectores de la sociedad estadounidense.

De acuerdo con Cole, esta droga afectó a familias y comunidades, además de representar un desafío para las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

“Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”, señaló.

El funcionario agregó que la expectativa de la población estadounidense es que las autoridades mantengan acciones para enfrentar esta problemática.

Embajada de EE. UU. difunde postura de la DEA

La difusión del mensaje ocurrió a través de las redes sociales de la Embajada de EE. UU. en México, que replicó las declaraciones del titular de la DEA relacionadas con la estrategia de combate al tráfico de fentanilo.

En el video compartido, Terry Cole reiteró que la agencia continuará enfocando esfuerzos en los grupos criminales identificados como responsables de la producción y distribución de esta droga.

“El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, afirmó.

La postura fue difundida como parte de los mensajes públicos de la agencia estadounidense sobre las acciones que mantiene contra el tráfico de fentanilo y las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad.

DEA mantiene estrategia contra tráfico de fentanilo

Las declaraciones de Cole se centran en la estrategia de la DEA para combatir el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, una sustancia que ha ocupado un lugar central en la agenda de seguridad de ese país durante los últimos años.

Según lo expresado por el funcionario, la agencia considera prioritario actuar contra las organizaciones criminales que identifica como actores clave dentro de las redes de producción y distribución de esta droga.

El mensaje difundido por la Embajada de EE. UU. en México reafirma la posición de la DEA respecto al papel que atribuye al Cártel de Sinaloa y al CJNG dentro de su estrategia operativa contra el tráfico de fentanilo.

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