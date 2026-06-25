Papa León XIV envía 100 mil euros como ayuda por terremotos en Venezuela.

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Muchos países están brindando apoyo. Foto: AFP

El Papa León XIV envió 100 mil euros como ayuda de emergencia a Venezuela por los dos terremotos que han dejado 134 muertos y casi mil heridos.

Este jueves, el Vaticano informó que el recurso provendrá de la Limosnería Apostólica, el organismo que se encarga de las obras de caridad del Papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad.

Dicho apoyo es “una primera contribución” para labores de ayuda para apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de la Santa Sede.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

La cifra fue acordada tras dialogar con el nuncio en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, así como con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.

“Se mantendrá una atención constante sobre las necesidades del pueblo venezolano, que, en los próximos días, siguiendo las indicaciones de la Iglesia local, se intentarán satisfacer”, indicó el Vaticano.

Estos 100 mil euros donados por el Papa León XVI se suman a la ayuda de numerosos países, como México, Estados Unidos, Irán y la Unión Europea, entre otros, al pueblo de Venezuela por los terremotos.

Foto: AFP. Foto: Reuters Terremoto en Venezuela. Foto: AFP. Foto: Reuters Foto: AFP. Foto: AFP.

¿Cómo fueron los sismos en Venezuela?

El pasado 24 de junio, se registró un primer sismo, de magnitud 7.2, en el estado de La Guaira, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, ocurrió otro temblor, de magnitud 7.5.

Los siniestros, que derivaron en 30 réplicas, afectaron a 16 ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas y La Guaira. Decenas de edificios quedaron colapsados; la gente pernoctó en las calles y buscaban a sus familiares entre los escombros.

🇻🇪#AHORA – Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Aunque el país suele sufrir terremotos, el sismo más fuerte en tiempos recientes ocurrió el 1997 en Cariano, donde murieron 73 personas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que había 164 personas muertas y 971 heridas hasta la mañana de este jueves.

Por ello, Delcy Rodríguez decretó un estado de emergencia nacional, declarando a La Guaira como “zona de desastre”. Inmediatamente, gobiernos de todo el mundo ofrecieron su apoyo, enviando a equipos médicos y de rescate especializados.

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