Elecciones en Colombia: dos candidatos presidenciales irán a segunda vuelta

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Elecciones en Colombia. Foto: Getty

El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. La siguiente ronda se celebrará el próximo 21 de junio.

Con el 98.70% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 43.73% de los votos, equivalente a 10.3 millones de sufragios. Por su parte, Cepeda alcanzó el 40.91%, con más de 9.6 millones de apoyos, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional.

Abelardo de la Espriella lidera primera vuelta en Colombia

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella celebró su pase al balotaje y aseguró que buscará derrotar lo que calificó como “la tiranía y el absolutismo” en la segunda ronda electoral.

El candidato ultraderechista, conocido durante la campaña como “El Tigre”, agradeció a sus simpatizantes y afirmó que los próximos 21 días serán decisivos para el futuro político del país.

¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo!



Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido.



¡En 21 días haremos historia!



Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria.



Hoy más… pic.twitter.com/wf7ANOusVZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

Paloma Valencia respalda a De la Espriella

La candidata conservadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, quedó en tercer lugar con el 6.92% de los votos. Tras los resultados, Valencia anunció públicamente su respaldo a De la Espriella para la segunda vuelta y llamó a sus seguidores a apoyarlo en los comicios del 21 de junio.

En la misma línea se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, quien pidió votar por el candidato de Defensores de la Patria y sostuvo que Colombia debe defender su modelo institucional y económico.

Nuestra defensa es por la libertad y la constitución. Tenemos el corazón siempre dispuesto para servirle a Colombia y luchar por un país mejor. Felicito a @ABDELAESPRIELLA por su victoria y a título personal anuncio mi respaldo a su candidatura. No podemos permitir la continuidad… pic.twitter.com/Kf7u7y1wgR — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 1, 2026

Cepeda buscará mantener al Pacto Histórico en el poder

Iván Cepeda llega a la segunda vuelta respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro y por la coalición de izquierda Pacto Histórico.

Mi nombre es Iván Cepeda Castro, esto apenas comienza y seré su Presidente en Segunda Vuelta. — Iván Cepeda Presidente (@EstamosConIvan) June 1, 2026

La contienda del próximo 21 de junio definirá quién asumirá la Presidencia de Colombia para el siguiente periodo de gobierno, en una elección marcada por la polarización política y la disputa entre dos proyectos ideológicos opuestos.

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