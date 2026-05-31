Del festejo al caos: París amanece entre destrozos e incendios; ve videos
La celebración por el triunfo del París Saint-Germain (PSG) en la Champions League derivó en disturbios en distintas zonas de París, Francia, donde autoridades reportaron al menos 416 personas detenidas y varios elementos de seguridad lesionados.
Miles de aficionados salieron a las calles tras la victoria del equipo, lo que provocó concentraciones masivas que, en varios puntos, escalaron a actos de violencia y vandalismo.
Más de 20 mil aficionados salieron a festejar
De acuerdo con reportes locales, más de 20 mil seguidores del PSG se reunieron en la capital francesa para celebrar el campeonato.
Sin embargo, en medio de la euforia, se registraron:
- Destrozos en mobiliario urbano
- Vehículos dañados
- Quema de objetos y uso de bengalas
- Lanzamiento de fuegos artificiales
Las autoridades confirmaron que 283 detenciones ocurrieron en París, mientras que el resto se distribuyó en otras zonas del país.
Disturbios dejaron policías heridos
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que al menos siete policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Los incidentes obligaron al despliegue de un operativo de seguridad para contener los disturbios en distintos puntos de la ciudad.
Autoridades condenan violencia y vandalismo en varias ciudades
Ante los hechos, autoridades francesas emitieron posicionamientos oficiales en los que condenaron los actos de violencia registrados tras el partido.
El prefecto del departamento de Pirineos Atlánticos calificó los disturbios como “inaceptables” y señaló que los eventos deportivos deben mantenerse como espacios de convivencia.
De acuerdo con el comunicado, en la ciudad de Pau, grupos de aproximadamente 250 personas provocaron disturbios entre las 20:00 y la 1:00 horas, incluyendo:
- Daños a edificios y mobiliario urbano
- Instalación de barricadas
- Lanzamiento de fuegos artificiales y cócteles molotov contra policías
Las fuerzas de seguridad realizaron seis detenciones en esa localidad y restablecieron el orden con apoyo de bomberos y sistemas de videovigilancia.
Refuerzan seguridad tras disturbios en otras ciudades
En un mensaje adicional, autoridades informaron que la Policía Nacional y la Gendarmería se mantuvieron desplegadas en distintas ciudades para evitar nuevos incidentes.
También se reportaron hechos en Niza y Cannes, donde nueve personas fueron detenidas tras actos de violencia relacionados con los festejos.
Las autoridades destacaron la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y reiteraron su respaldo ante los ataques registrados contra elementos policiales.
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