Del festejo al caos: París amanece entre destrozos e incendios; ve videos

La celebración por el triunfo del París Saint-Germain (PSG) en la Champions League derivó en disturbios en distintas zonas de París, Francia, donde autoridades reportaron al menos 416 personas detenidas y varios elementos de seguridad lesionados.

Miles de aficionados salieron a las calles tras la victoria del equipo, lo que provocó concentraciones masivas que, en varios puntos, escalaron a actos de violencia y vandalismo.

Overturned vehicles. Fires in the streets.



Paris looks like something out of a dystopian movie today.



How did Europe get here? pic.twitter.com/tPy5affyz1 — Ben Graham (@BenGrahamUK) May 31, 2026

Más de 20 mil aficionados salieron a festejar

De acuerdo con reportes locales, más de 20 mil seguidores del PSG se reunieron en la capital francesa para celebrar el campeonato.

Sin embargo, en medio de la euforia, se registraron:

Destrozos en mobiliario urbano

Vehículos dañados

Quema de objetos y uso de bengalas

Lanzamiento de fuegos artificiales

Paris is in a state of chaos after their home team won the Champions League Final, with PSG fans shooting fireworks at police and lighting buildings on fire. pic.twitter.com/jvDppsBOHo — AfrikTimes International (@afriktimesint) May 31, 2026

Escenas de guerra civil tras la victoria del PSG en Paris.



Saqueos, coches incendiados, más de 100 detenidos.



Venían a pagar las pensiones y terminaron quemando nuestras ciudades. pic.twitter.com/jTXRrA4mS2 — Javier Negre (@javiernegre10) May 30, 2026

Las autoridades confirmaron que 283 detenciones ocurrieron en París, mientras que el resto se distribuyó en otras zonas del país.

🇫🇷⚽ Así amanecieron algunas calles de París tras los festejos por el título de la Champions League del PSG.



🚔 La celebración derivó en disturbios, incendios y cientos de detenciones durante la noche. pic.twitter.com/65QXs6hO8s — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) May 31, 2026

Amanecio en paris y parece que lo paso por arriba un huracán pic.twitter.com/FyTUD87yzw — ElBuni (@therealbuni) May 31, 2026

Disturbios dejaron policías heridos

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que al menos siete policías resultaron heridos durante los enfrentamientos. Los incidentes obligaron al despliegue de un operativo de seguridad para contener los disturbios en distintos puntos de la ciudad.

Autoridades condenan violencia y vandalismo en varias ciudades

Ante los hechos, autoridades francesas emitieron posicionamientos oficiales en los que condenaron los actos de violencia registrados tras el partido.

La police nationale et la gendarmerie sont totalement mobilisées ce soir, dans le cadre d’un dispositif adapté et avec des consignes de fermeté, pour que le sport reste une fête.



Je condamne fermement les violences envers les policiers et les dégradations que certains ont… — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) May 30, 2026

El prefecto del departamento de Pirineos Atlánticos calificó los disturbios como “inaceptables” y señaló que los eventos deportivos deben mantenerse como espacios de convivencia.

De acuerdo con el comunicado, en la ciudad de Pau, grupos de aproximadamente 250 personas provocaron disturbios entre las 20:00 y la 1:00 horas, incluyendo:

Daños a edificios y mobiliario urbano

Instalación de barricadas

Lanzamiento de fuegos artificiales y cócteles molotov contra policías

#PSG | Le préfet condamne les violences et les actes de vandalisme commis ce samedi soir dans le centre-ville de Pau.

Des actes inacceptables, contraires à l'esprit festif et sportif de l'évènement.

Soutien aux nombreux policiers, aux sapeurs-pompiers, et à l'ensemble des agents… pic.twitter.com/jRM7wNFOuj — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) May 30, 2026

Las fuerzas de seguridad realizaron seis detenciones en esa localidad y restablecieron el orden con apoyo de bomberos y sistemas de videovigilancia.

🚨INTERCAMBIO CULTURAL⁉️PARÍS. Unas chicas tuvieron la desdicha de tomar la ruta equivocada, GRAVE ERROR, se cruzaron con la jauría de africanos que festejaba la victoria del PSG, las sacaron de su auto rompiendo el cristal, y lo destruyeron completamente. pic.twitter.com/Uf6Z18gGFN — Liliana Franco (@lilianaf523) May 31, 2026

France has Fallen 🇫🇷



Just a reminder



France has nuclear weapons



Now that France has become 3rd world,the French have been ethnically replaced & the nation has been conquered by foreign criminals,I don’t think they should have access to nuclear weapons

pic.twitter.com/M0Lg10HuRu — Alex Jones (@RealAlexJones24) May 31, 2026

Refuerzan seguridad tras disturbios en otras ciudades

En un mensaje adicional, autoridades informaron que la Policía Nacional y la Gendarmería se mantuvieron desplegadas en distintas ciudades para evitar nuevos incidentes.

También se reportaron hechos en Niza y Cannes, donde nueve personas fueron detenidas tras actos de violencia relacionados con los festejos.

Tu equipo gana la Champions y después consideras que es buena idea destrozar la ciudad. Un Estado que es incapaz de proteger la propiedad privada de los ciudadanos pronto no podrá recaudar impuestos, y ya sabemos lo que pasa después. pic.twitter.com/hGBIJPtOpe — Sr.Liberal (@SrLiberal) May 31, 2026

Paris is a war zone right now.



Heavy clashes between migrant gangs and police continue.



France has been taken over by barbarians. pic.twitter.com/VhemYEcPMk — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) May 30, 2026

❗️🇫🇷 #Paris has turned into a warzone.



Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city – bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. pic.twitter.com/LUeoOm1Yxd — World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026

🚨🇫🇷💥👮‍♂️ Paris, France – Mortars and fireworks fired at crowds on the Champs-Elysées amid post-match chaos. Large groups of supporters clashed with police, who responded with tear gas charges. pic.twitter.com/wCGZ2GrPUE — Europe Vigil (@EuropeVigil) May 30, 2026

Le gamin qui bousille gratuitement le rétroviseur de la voiture.



Un autre qui touche le sein de la conductrice..



MAIS QUE FONT LES PARENTS BORDEL ? 😤#PSGARS pic.twitter.com/EQHkrftXhn — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 31, 2026

Las autoridades destacaron la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y reiteraron su respaldo ante los ataques registrados contra elementos policiales.

Los videos captaron las escenas de caos, con grupos de personas causando daños y enfrentándose con elementos de seguridad, el bicampeonato del PSG generó masivas movilizaciones en distintas ciudades del país.

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