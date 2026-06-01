Vuelo regresa de emergencia por posible amenaza de bomba; iba rumbo a España

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Alerta de explosivo desvía avión en pleno trayecto. Foto: GettyImages

Un vuelo de United Airlines con destino a Palma de Mallorca, España, tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional Newark Liberty la noche del pasado 30 de mayo de 2026, luego de que se reportara una posible amenaza de seguridad durante el trayecto.

La aeronave, un Boeing 767, había despegado alrededor de las 18:00 horas con 190 pasajeros y 12 tripulantes, pero aterrizó nuevamente en Newark a las 21:37 horas, según autoridades aeroportuarias.

🔴 Un vuelo de United Airlines de Newark a España tuvo que dar la vuelta sobre el Atlántico Norte y regresar tras una alerta de seguridad provocada por un dispositivo Bluetooth cuyo nombre visible era "BOMB".



Las investigaciones en tierra revelaron que el dueño del altavoz… pic.twitter.com/9qmwSIFGLY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 31, 2026

Nombre sospechoso en dispositivo activó alerta

De acuerdo con reportes, la alerta se originó luego de que uno de los dispositivos Bluetooth a bordo fue identificado con la palabra “bomba”, lo que activó los protocolos de seguridad.

Tras el reporte, la tripulación solicitó en repetidas ocasiones que los pasajeros apagaran todos los dispositivos electrónicos con Bluetooth, aunque algunos permanecieron encendidos. La decisión de regresar fue tomada tras comunicación con el centro de operaciones de la aerolínea.

Captura de pantalla: Ruta de rastreeo del vuelo.

Pasajeros fueron evacuados y revisados

Una vez en tierra, los pasajeros fueron desalojados de la aeronave mientras elementos de seguridad realizaban una inspección completa. Posteriormente, los viajeros fueron sometidos nuevamente a controles de seguridad por parte de la TSA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de poder continuar con su itinerario.

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