Tragedia en Myanmar: explosión deja 59 muertos: videos
Una fuerte explosión registrada en el norte de Myanmar dejó decenas de personas muertas y más de 70 heridas, de acuerdo con reportes de equipos de rescate que acudieron a la zona afectada.
El incidente ocurrió el domingo en el distrito de Namhkan, en el estado de Shan, una región controlada por grupos rebeldes en medio del conflicto interno que vive el país.
Reportan entre 46 y 59 personas fallecidas
De acuerdo con rescatistas que participaron en las labores de emergencia, el número de víctimas mortales oscila entre 46 y 59 personas, entre ellas menores de edad.
Además, se reportaron más de 70 personas lesionadas, varias de ellas con heridas de gravedad. Los equipos de rescate indicaron que las cifras podrían modificarse conforme avancen las labores en la zona.
¿Qué provocó la explosión?
El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), grupo armado que controla el área, informó que el estallido habría sido provocado por una detonación accidental de explosivos utilizados en actividades mineras.
Según su versión, los materiales estaban almacenados y pertenecían a una división económica vinculada a sus operaciones. Hasta el momento, no se ha determinado con precisión la causa del incidente, por lo que se mantiene una investigación en curso.
Myanmar vive conflicto armado desde 2021
El país asiático enfrenta una guerra civil desde el golpe de Estado militar de 2021, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder.
Desde entonces, el ejército mantiene enfrentamientos con grupos rebeldes prodemocráticos y organizaciones armadas de minorías étnicas, como el TNLA.
Este contexto ha generado condiciones de inestabilidad en varias regiones, donde la presencia de armamento y explosivos es constante, lo que incrementa el riesgo de este tipo de accidentes.
Explosión impacta a población civil
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían en su mayoría habitantes de comunidades cercanas, lo que evidencia el impacto del conflicto en la población civil.
Las autoridades locales y los grupos armados continúan evaluando los daños y atendiendo a los heridos tras el incidente.
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