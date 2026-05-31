Tragedia en Myanmar: explosión deja 59 muertos: videos

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59 muertos tras explosión en Myanmar, imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Una fuerte explosión registrada en el norte de Myanmar dejó decenas de personas muertas y más de 70 heridas, de acuerdo con reportes de equipos de rescate que acudieron a la zona afectada.

El incidente ocurrió el domingo en el distrito de Namhkan, en el estado de Shan, una región controlada por grupos rebeldes en medio del conflicto interno que vive el país.

🇲🇲 | Al menos 55 personas murieron y más de 60 resultaron heridas por una fuerte explosión en un almacén de gelignita en el pueblo de Kaungtup, el estado de Shan. El sitio, controlado por el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang, almacenaba los explosivos para uso minero. pic.twitter.com/VunPzHSVrF — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 31, 2026

Reportan entre 46 y 59 personas fallecidas

De acuerdo con rescatistas que participaron en las labores de emergencia, el número de víctimas mortales oscila entre 46 y 59 personas, entre ellas menores de edad.

Además, se reportaron más de 70 personas lesionadas, varias de ellas con heridas de gravedad. Los equipos de rescate indicaron que las cifras podrían modificarse conforme avancen las labores en la zona.

🚨🇲🇲 HORRIFIC tragedy in Myanmar.



An explosives warehouse reportedly detonated in Namhkam, unleashing a massive blast that flattened parts of the neighborhood.



💥 55 confirmed dead

🚑 70+ injured

🏠 100+ homes damaged



The footage is absolutely devastating.



Source: AZ Intel… pic.twitter.com/3hYkh34KTy — Global Pulse (@Globalpulse04) May 31, 2026

¿Qué provocó la explosión?

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), grupo armado que controla el área, informó que el estallido habría sido provocado por una detonación accidental de explosivos utilizados en actividades mineras.

Según su versión, los materiales estaban almacenados y pertenecían a una división económica vinculada a sus operaciones. Hasta el momento, no se ha determinado con precisión la causa del incidente, por lo que se mantiene una investigación en curso.

Myanmar: A blast/explosion at a building storing mining explosives in Kaungtup village, Namhkam Township, Shan State, killed at least 55 people and injured around 70, according to rescue workers and local sources. pic.twitter.com/El53gXsQZl — GeoTechWar (@geotechwar) May 31, 2026

Myanmar vive conflicto armado desde 2021

El país asiático enfrenta una guerra civil desde el golpe de Estado militar de 2021, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder.

Desde entonces, el ejército mantiene enfrentamientos con grupos rebeldes prodemocráticos y organizaciones armadas de minorías étnicas, como el TNLA.

Este contexto ha generado condiciones de inestabilidad en varias regiones, donde la presencia de armamento y explosivos es constante, lo que incrementa el riesgo de este tipo de accidentes.

Explosión impacta a población civil

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían en su mayoría habitantes de comunidades cercanas, lo que evidencia el impacto del conflicto en la población civil.

Las autoridades locales y los grupos armados continúan evaluando los daños y atendiendo a los heridos tras el incidente.

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