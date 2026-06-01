Petro desconoce resultados de primera vuelta presidencial en Colombia, asegura que están “inflados”

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Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del preconteo electoral que sitúa al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales, frente al izquierdista Iván Cepeda, respaldado por el dirigente.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista (dueños de la compañía Thomas Greg & Sons, involucrada en el proceso) porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, señaló el mandatario en un mensaje en redes.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Agregó que “el conteo transmitido no tiene fuerza vinculante” y que “sus datos no son norma pública”, señalando que “hay dos censos en este momento”, el “oficial” y “el del software de los hermanos Bautista que tiene 800 mil personas adicionales“.

A renglón seguido, el mandatario latinoamericano sostuvo que “las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”, por lo que, remarcó, “los resultados vinculantes” que “atenderá y aceptará” son “los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

En contraste, el expresidente Álvaro Uribe aceptó la derrota en la primera vuelta y llamó a votar por De la Espriella, asegurando que, de lo contrario, Colombia se convertirá en una “sucursal del chavismo”.

No se trata de la primera vez que Petro presenta objeciones sobre el proceso citando en concreto a los hermanos Gutiérrez, dueños de la empresa Thomas Greg & Sons -fundada en 1960 por su padre-, una de las nueve empresas que forman parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral, consorcio que presta asistencia electoral desde 2007 y que recibió la adjudicación de la logística y el soporte tecnológico de las elecciones de 2026.

🌎 Más de 10.000 observadores nacionales e internacionales acompañaron la primera vuelta presidencial 2026, convirtiéndolas en el proceso electoral con mayor observación internacional en la historia de Colombia.



Su presencia fortalece la transparencia, genera confianza y… pic.twitter.com/P9mAui3PCI — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2026

La empresa estuvo involucrada en una de las mayores polémicas del mandato de Petro, marcado por múltiples nombramientos y destituciones en el Ministerio de Exteriores por la adjudicación de la emisión de pasaportes. En 2024, el entonces titular de la cartera Álvaro Leyva fue suspendido de su cargo tras considerar la Fiscalía General que se habría extralimitado en sus funciones al evitar en dos instancias conceder la adjudicación a Thomas Greg & Sons pese a que la empresa cumplía los requisitos.

Durante su suspensión asumió el liderazgo de la cartera Luis Gilberto Murillo, hasta que en enero de 2025 lo relevó Laura Sarabia tras una crisis diplomática con Estados Unidos. Poco después, Sarabia anunció la renovación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para ampliar casi un año más el acuerdo para pasaportes, pero quedó públicamente desautorizada por Presidencia, que optó en cambio por la elaboración de documentos a través de Portugal.

Ante esta coyuntura, Sarabia anunció su dimisión menos de medio año después de asumir el cargo de ministra, donde la sucedió Rosa Villavicencio, la actual jefa de la cartera.

Cepeda denuncia presunto “desfase electoral”

Por su parte, Cepeda suscribió las palabras de Petro denunciando un supuesto “desfase electoral” que pidió “verificar” y “aclarar”, tras hacer referencia a “885 mil personas o cédulas”. Además, indicó que “existe información e indicios sobre un número indeterminado de mesas” en las cuales se habrían presentado “votaciones atípicas”.

“Estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente (esas mesas) en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, indicó advirtiendo que únicamente se pronunciará sobre los resultados electorales “cuando las condiciones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto”.

Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral. Las instituciones deben pronunciarse de inmediato y la comunidad internacional debe estar alerta ante esta amenaza.



No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 1, 2026

Las palabras de Petro suscitaron críticas por parte de voces como la del expresidente Iván Duque, quien consideró que “Petro quiere desconocer la democracia y a la organización electoral”, al tiempo que llamó a las instituciones a “pronunciarse de inmediato” y a la comunidad internacional a “estar alerta ante esta amenaza”.

“No podemos permitir este atentado contra la voluntad de las mayorías; por lo tanto, se requiere la unidad de todos los demócratas de Colombia para rechazar este intento de usurpar el triunfo del pueblo”, subrayó

Al mismo tiempo, se pronunció Alejandro Gaviria, exministro de Educación de Petro, quien consideró que el jefe del Ejecutivo colombiano “no es un demócrata” ya que, citando el mensaje en X del mandatario defendió que “un demócrata se reconoce por su disponibilidad a perder: a aceptar las reglas de juego y conceder con grandeza”.

Palabras del expresidente Álvaro Uribe:



Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia.



Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2026

Mientras que, en la misma línea, el expresidente Álvaro Uribe aceptó la derrota electoral, llamando a votar por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta y evitar que Colombia se convierta en una “sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia.

“Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”

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