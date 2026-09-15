¿El país más longevo? Por primera vez, Japón tiene más de 100 mil personas centenarias

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Cifra histórica en Japón. Foto: AFP

Japón superó por primera vez los 100 mil habitantes de 100 años o más. El Ministerio de Salud informó que, al 1 de septiembre de 2026, el país registró 107 mil 677 centenarios, una cifra récord desde que comenzaron los registros en 1963.

Japón registra cifra récord de centenarios

De acuerdo con el último conteo oficial, alrededor del 90% de las personas centenarias son mujeres. Además, el número de habitantes con 100 años o más ha aumentado durante 56 años consecutivos.

El dato se conoce en medio de una transformación demográfica que ha convertido a Japón en uno de los países con mayor proporción de adultos mayores en el mundo.

La edad promedio de la población japonesa es de 49.9 años, según datos del Banco Mundial. El país ocupa el segundo lugar entre las poblaciones más envejecidas, sólo detrás de Mónaco.

Envejecimiento de Japón ocurre junto a baja natalidad

El récord de centenarios en Japón contrasta con otro dato que preocupa a las autoridades: la caída de los nacimientos.

Cifras difundidas en junio mostraron que la tasa de fertilidad de Japón cayó el año pasado a su nivel más bajo registrado. La situación forma parte de una crisis demográfica que lleva años modificando la estructura de la población.

En términos sencillos, hay cada vez más personas mayores y menos jóvenes que pueden incorporarse al mercado laboral y contribuir al sistema de seguridad social.

¿Qué efectos tiene la crisis demográfica?

El envejecimiento de la población ya tiene consecuencias para la economía japonesa. Entre ellas se encuentran:

Escasez de trabajadores en distintos sectores

en distintos sectores Mayores costos de seguridad social

Una base tributaria en descenso

Mayor presión sobre los servicios destinados a adultos mayores

El nuevo récord de 107 mil 677 personas centenarias refleja así uno de los principales retos que enfrenta Japón: atender a una población que vive cada vez más años mientras nacen menos niños.

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