Maíz seco y vacas raquíticas: sequía de El Niño golpea a Centroamérica y amenaza el alimento de millones

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La sequía provocada por el fenómeno El Niño golpea con fuerza al Corredor Seco de Centroamérica, donde la falta de agua ya provoca pérdidas de cultivos, escasez de alimentos y muerte de ganado, mientras millones de personas enfrentan un panorama cada vez más complicado.

El corredor abarca zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En esta región viven más de 10 millones de personas y, de acuerdo con datos de la ONU citados por AFP, 80% de los pequeños productores son pobres.

La intensidad del fenómeno ha sorprendido incluso a comunidades acostumbradas a enfrentar condiciones climáticas extremas.

“Nunca habíamos visto algo como esto”, cuenta Lidia Ochoa, una mujer de 76 años que vive en San Lorenzo, al sur de Honduras.

El Niño deja cultivos de maíz perdidos y menos comida

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En esta época del año, las parcelas deberían estar cubiertas de maíz. Sin embargo, en San Lorenzo, los campos permanecen secos y aparecen rodeados de restos de ganado que no sobrevivió a la falta de agua y alimento.

La pérdida de cosechas, muchas de ellas destinadas al autoconsumo, está obligando a algunas familias a reducir sus comidas o comprar productos que antes cultivaban.

En una comunidad del municipio de Cunén, al norte de Guatemala, la líder indígena Elvira Pasá asegura que las cosechas de maíz se perderán.

Sus vecinos, añade, ya compran el grano 50% más caro de lo habitual.

En Honduras, Lidia Ochoa resume el impacto de la situación: hay días en los que comen y otros en los que no.

La falta de agua también golpea a El Salvador

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El problema se repite en El Salvador, donde habitantes de la comunidad de El Matazano, en el noreste del país, enfrentan el descenso de las reservas de agua.

El tanque que antes abastecía de manera permanente a unas 50 familias y permitía mantener un depósito con alrededor de mil tilapias ahora se utiliza únicamente para necesidades prioritarias.

La reducción del agua también eliminó una fuente de ingresos para algunas familias, que dejaron de criar los peces para consumo y venta.

En la zona, el termómetro llegó a 42 grados Celsius, de acuerdo con el reporte de AFP.

¿Cuánto podría afectar El Niño a América Latina?

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El fenómeno El Niño es una variación natural del clima que ocurre cada dos a siete años. Está relacionado con un aumento de las temperaturas superficiales en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que modifica los patrones de viento y lluvia y puede generar condiciones meteorológicas irregulares.

De acuerdo con Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, citada por AFP, El Niño podría dejar sin suficiente alimento a 16 millones de personas en América Latina.

Meteorólogos prevén que el fenómeno alcance su apogeo hacia finales de año y sus efectos podrían prolongarse hasta buena parte de 2027.

El impacto no se limita al campo. En Panamá, el Canal de Panamá, que depende de agua dulce para su operación, ya tuvo que reducir el tránsito de buques.

Ganaderos venden sus vacas antes de que mueran

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La falta de agua y alimento también está afectando directamente al ganado.

En San Lorenzo, Honduras, alrededor de 100 vacas han muerto en los últimos meses, mientras algunos productores se apresuran a vender sus animales a precios bajos antes de perderlos por completo.

Darwin Cruz, uno de los pequeños ganaderos de la zona, tuvo que vender dos vacas lecheras y otra murió desde que la sequía se intensificó en junio.

Ahora conserva tres animales, pero producen apenas una cuarta parte de la leche habitual.

Para Cruz, la situación representa un golpe directo a los ingresos con los que mantiene a su esposa y sus dos hijas.

Si la lluvia no llega, dice, sólo le quedará una opción: vender sus últimas vacas.

Campesinos buscan alternativas ante la sequía

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En El Matazano, algunas familias intentan adaptarse a la falta de agua.

Vilma Ortiz, de 53 años, construyó un invernadero y sustituyó los tomates por chiles, un cultivo que le recomendaron porque puede resistir mejor las condiciones de sequía.

Pero en las comunidades del Corredor Seco persiste la incertidumbre.

“Ya me está dando miedo porque no sabemos con qué vamos a vivir”, confiesa Elvira Pasá desde su comunidad en Guatemala.

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