¿Qué perdería Inglaterra si se rompe el Reino Unido? Petróleo, gas y cuánto tardaría

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Reino Unido. Foto: AFP

¿Qué perdería Inglaterra si el Reino Unido llegara a romperse? La respuesta va más allá de un cambio político: están en juego territorio, población, industrias y recursos naturales como el petróleo y el gas, además del futuro de la unión que durante siglos ha agrupado a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

La posibilidad de una ruptura volvió al centro del debate después de que dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte unieran sus voces para plantear cambios constitucionales y defender el derecho de sus pueblos a decidir su futuro. Sin embargo, una eventual separación no sería inmediata: antes tendrían que resolverse cuestiones legales, políticas y económicas.

Entrevistado por Uno TV, el doctor en Sociología por la London School of Economics and Political Science (LSE), Rodrigo Círigo Jiménez, explica qué podría perder Inglaterra ante una eventual desintegración del Reino Unido y cuánto tiempo podría tomar un proceso de esta magnitud.

¿Qué perdería Inglaterra si se rompe el Reino Unido?

Si Escocia, Gales e Irlanda del Norte llegaran a independizarse del Reino Unido, Inglaterra enfrentaría una transformación profunda en términos territoriales, económicos y políticos.

Si se da la eventual ruptura significaría perder alrededor de 10 millones de habitantes, casi la mitad del territorio del Reino Unido y sectores estratégicos, entre ellos industrias, pesca y recursos naturales como el petróleo y el gas natural, explica el sociólogo.

A esto se sumaría la pérdida de un importante centro financiero en Escocia, una de las regiones más prósperas del Reino Unido.

“Perdería aproximadamente 10 millones de personas, casi la mitad de su territorio, industrias muy importantes, acceso a recursos naturales —sobre todo petróleo y gas natural—, una industria pesquera, un centro financiero de gran poderío en Escocia, una de las regiones más prósperas de Reino Unido…”, señala el especialista.

Pero la ruptura no tendría únicamente consecuencias económicas. Para el sociólogo de LSE, también estaría en juego la identidad política del propio Reino Unido.

El modelo político construido alrededor de la unión de cuatro naciones quedaría en entredicho y obligaría a replantear la posición de Inglaterra en el escenario internacional.

Después del Brexit y de la salida de la Unión Europea, añade el experto, una eventual desintegración del Reino Unido también golpearía la narrativa de autosuficiencia que ha acompañado al país.

“Sería un país completamente aislado, dividido, débil, con menos puentes y recursos hacia el exterior”, sostiene Rodrigo Círigo.

¿Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan separarse del Reino Unido?

El debate sobre la independencia no surgió de un solo factor. Entre los argumentos que han cobrado fuerza se encuentran el Brexit, la relación con la Unión Europea y el reclamo de una mayor autonomía frente al gobierno central en Londres.

El Brexit es uno de los elementos que atraviesan el debate sobre el futuro de la unión.

En 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron por abandonar la Unión Europea, pero el resultado no fue uniforme en sus cuatro naciones. Mientras Inglaterra y Gales votaron mayoritariamente por salir, Escocia e Irlanda del Norte se inclinaron por permanecer.

El escenario posterior al Brexit abrió una nueva discusión sobre si Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren mantener su actual relación con Londres o buscar una mayor integración con Europa por cuenta propia.

De igual manera, otro asunto que pesó es el arribo al poder, en julio de 2026, del actual primer ministro británico, Andy Burnham, que ha defendido una agenda de descentralización y transferencia de competencias a las regiones.

¿Cuándo podría separarse el Reino Unido?

La separación no sería automática. Incluso si una de las naciones obtuviera el respaldo de sus ciudadanos para independizarse, después de un referéndum tendría que comenzar un proceso de negociación con el gobierno británico.

En términos generales, primero tendrían que establecerse las condiciones legales para celebrar una consulta. Después vendrían la campaña y la votación y, si triunfara la independencia, comenzarían negociaciones sobre asuntos como territorio, recursos, deuda, instituciones, comercio y otras cuestiones administrativas.

Por eso, ganar un referéndum no significaría que una nación dejaría de formar parte del Reino Unido al día siguiente.

¿La separación del Reino Unido sería inmediata?

No. Incluso en el escenario de que Escocia, Gales e Irlanda del Norte respaldaran cambios constitucionales, la desaparición del Reino Unido tal como existe actualmente requeriría un proceso mucho más largo.

Habría que determinar cómo se repartirían los activos y las obligaciones del Estado, qué ocurriría con los recursos naturales, las instituciones, la deuda pública, las fronteras, el comercio y las relaciones internacionales.

Para el doctor en sociología el principal efecto inmediato de este proceso no sería necesariamente la desaparición del Reino Unido, sino la apertura de una etapa de incertidumbre política y económica.

El especialista considera que la reunión de los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte y su mensaje conjunto representan un primer paso para colocar la independencia en el centro de la conversación política.

Sin embargo, advierte que se trataría de una campaña larga y complicada. La eventual ruptura del Reino Unido, por tanto, no ocurriría de la noche a la mañana. Antes tendría que superar referéndums, negociaciones y un complejo proceso político y legal que podría prolongarse durante años.

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