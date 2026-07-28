Buscan aumentar penas de cárcel e imponer multas millonarias por filtración de exámenes, tras protestas y suicidios en India

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Estudiantes exigen que se mejore el sistema de admisión a licenciatura. Foto: AFP.

El gobierno de India contempla aumentar las penas de cárcel y multas por la filtración de exámenes, después de múltiples protestas y suicidios por la prueba de admisión a la licenciatura de medicina.

La reforma, presentada este martes en el parlamento indio, fija una pena máxima de hasta 10 años de prisión a quienes participen en filtraciones de exámenes.

En cambio, las multas podrían superar el millón de dólares, a través de procesos judiciales agilizados, de acuerdo con la AFP.

La reforma para aumentar penas de cárcel por filtración de examen reafirma “el profundo compromiso de este gobierno de proteger el bienestar de los estudiantes y los jóvenes de este país”, dijo ante la Cámara Baja del Parlamento de India el ministro de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh.

Agregó que buscan una legislación más estricta y agilizar la justicia “para que la credibilidad de todos los exámenes se vea reforzada y restaurada”.

La filtración del exámen en la India

En mayo, se filtró el examen nacional de ingreso a licenciaturas de medicina, conocido como NEET-UG 2026. La prueba se aplicó el 3 de mayo de este 2026, pero poco después la policía de Rajasthan encontró un cuaderno de preparación que coincidía con el examen real.

Según las investigaciones, las preguntas equivalentes a casi 600 de los 720 puntos coincidían con el material distribuido antes de la prueba.

El Central Bureau of Investigations (CBI) ampliaron investigaciones a varios estados y detuvieron a 13 personas, entre ellos maestros y un médico.

Debido a la magnitud de la filtración, las autoridades de la India decidieron anular el examen y convocar a uno nuevo que se realizó el 21 de junio.

No es la primera vez que India enfrenta una crisis por la filtración de un examen de admisión, pues 2024, se filtró el cuadernillo de la prueba. Las autoridades determinaron que un sujeto entró a un almacén y fotocopió los materiales en la escuela de Hazaribagh, en Jharkhand

Sin embargo, la Suprema Corte rechazó la repetición del examen, ya que solo 155 alumnos se beneficiaron de la filtración.

Protestas estudiantiles

La repetición del examen este 2026 impactó a más de 2 millones de aspirantes, lo que derivó en múltiples protestas de tres semanas que derivaron en la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Además, se registraron más de diez suicidios presuntamente vinculados al estrés por el escándalo y al nuevo examen, conocido como uno de los más competitivos, de acuerdo con Reuters.

La AFP destacó que la presión social por triunfar, ha provocado que grupos criminales obtengan y vendan los exámenes, tanto nacionales como regionales.

Durante las manifestaciones, los aspirantes exigieron castigar a los responsables de la filtración, reformar el sistema nacional de exámenes y mejorar la transparencia de la agencia encargada de aplicarlos;

Sin embargo, las protestas estudiantiles fueron impulsadas por el movimiento Partido Popular Cucaracha (CJP). Eso supuso un gran desafío para el primer ministro, Narendra Modi.

Por ello, la manifestación de Nueva Delhi, ocurrida el 20 de julio, fue reprimida por la policía india, derivando en la detención de manifestantes menores de 18 años.

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