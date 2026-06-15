Ellas son las 6 víctimas que murieron en choque de helicópteros en Brasil

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Choque de helicópteros en Brasil. Foto: AFP

Las autoridades de Brasil investigan la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Río de Janeiro, accidente que dejó seis personas muertas y provocó un incendio en una concesionaria de autos eléctricos. Entre las víctimas se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

El choque ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, donde ambas aeronaves se impactaron en el aire antes de caer sobre un estacionamiento. Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes y que la identificación formal de los cuerpos continúa debido a las condiciones en que quedaron tras el incendio.

¿Quiénes eran las víctimas del choque de helicópteros?

De acuerdo con los manifiestos de vuelo citados por fuentes policiales, las seis personas fallecidas son:

Alexandre Souza , piloto de una de las aeronaves.

, piloto de una de las aeronaves. Oliver Tree Nickell , cantante y productor estadounidense.

, cantante y productor estadounidense. Gaspar Prim Díaz (Gaspi) , creador de contenido argentino.

, creador de contenido argentino. Lucas Brito Chaves , productor musical brasileño.

, productor musical brasileño. Lucas Vignale , director argentino de videoclips.

, director argentino de videoclips. Charles Marsillac, piloto de la segunda aeronave.

Las autoridades señalaron que los nombres corresponden a las listas de pasajeros y tripulantes, mientras continúan los procedimientos oficiales de identificación.

Oliver Tree y Gaspi eran las víctimas más conocidas

Oliver Tree, de 32 años, era una de las figuras más populares del pop alternativo en Estados Unidos. Alcanzó fama internacional con canciones como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”, además de su característica imagen y estilo musical.

El artista acumulaba más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional que incluía más de 30 países.

Por su parte, Gaspi, de 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos de Argentina. Su canal de YouTube superaba los 2.8 millones de suscriptores gracias a entrevistas callejeras, contenido de humor y videos virales.

Investigan las causas del accidente en Río de Janeiro

Bomberos y autoridades aeronáuticas trabajan para determinar cómo ocurrió la colisión aérea. De forma inicial, testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión antes de observar restos de los helicópteros dispersos en distintos puntos de la zona. El impacto provocó un incendio que alcanzó al menos 20 vehículos.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han informado qué provocó el accidente ni si existían fallas mecánicas o errores operativos antes del choque

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