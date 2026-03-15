Emiratos insiste en que Dubái sigue siendo seguro pese a ataques

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Autoridades defienden la seguridad de Dubái tras ataques. Foto: AFP

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos buscan contener el impacto de la guerra en Oriente Medio en la imagen internacional de Dubái, luego de los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra distintos puntos del Golfo.

Durante décadas, Dubái ha promovido su reputación como un destino seguro para inversiones, turismo y negocios, pero la reciente escalada del conflicto regional ha puesto a prueba esa percepción.

De acuerdo con reportes, cerca de mil 800 misiles y drones han sido lanzados por Irán como represalia por la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados, aunque algunos ataques alcanzaron instalaciones en la región del Golfo, incluyendo aeropuertos, bases militares, infraestructuras energéticas y zonas residenciales.

En Dubái, el panorama urbano con rascacielos y zonas costeras se ha visto alterado por columnas de humo derivadas de explosiones registradas en los últimos días.

Entre los incidentes reportados se encuentra un incendio en la fachada del hotel Burj Al Arab, además de ataques contra el Aeropuerto Internacional de Dubái y el puerto de Jebel Ali, uno de los centros logísticos más importantes del Golfo.

Gobierno e influencers difunden mensajes sobre la seguridad en Dubái

Ante la situación, autoridades y promotores de la ciudad han impulsado campañas para reafirmar la percepción de seguridad.

La cuenta oficial de Dubái en Instagram difundió el mensaje “Dubái es segura y lo será siempre”, dirigido a millones de seguidores en redes sociales.

También se han difundido imágenes del presidente emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan recorriendo el centro comercial Dubai Mall, uno de los principales destinos comerciales del emirato.

Algunos creadores de contenido radicados en la ciudad se han sumado al mensaje. El empresario y figura televisiva Ebraheem Alsamadi, participante del programa Dubai Bling, publicó un video en el que defendió la seguridad del país.

“Aquí vivo desde hace 16 años y no me voy a ir en 16 segundos (…) Seguiré siendo fiel a este país, como él fue fiel conmigo”, afirmó.

Sin embargo, algunos residentes han decidido abandonar la ciudad temporalmente y varios turistas relataron a medios internacionales que dejaron Dubái tras escuchar explosiones durante los ataques.

Impacto en turismo, economía y percepción internacional

La seguridad ha sido parte central de la identidad de Dubái como destino global. No obstante, el conflicto ha generado señales de preocupación en algunos sectores.

En Jumeirah Beach Residence, una de las zonas turísticas más visitadas, varias tumbonas permanecían vacías y restaurantes registraban menor afluencia de visitantes en plena temporada alta.

El promotor inmobiliario Emaar Properties, responsable de centros comerciales y desarrollos urbanos en la ciudad, pidió a las marcas mantener sus horarios de apertura para evitar afectaciones al orden público y a la reputación del emirato.

Además, algunas empresas internacionales solicitaron a empleados evacuar temporalmente oficinas ubicadas en el distrito financiero.

Las autoridades también enviaron mensajes de texto a residentes advirtiendo sobre posibles procesos judiciales contra quienes difundan imágenes sensibles o información no verificada relacionada con los ataques.

La policía de Dubái reiteró que no se deben tomar fotografías en zonas estratégicas ni difundir rumores.

Según el analista geopolítico Ryan Bohl, de la consultora Rane Network, el gobierno busca reducir la percepción de riesgo mientras espera que el conflicto tenga una duración limitada.

El especialista advirtió que si inversionistas internacionales comienzan a dudar de la estabilidad del país, podría afectar proyectos de inversión en sectores como infraestructura, tecnología e inmobiliario.

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