Zelenski acusa a Rusia de ayudar a Irán en ataques contra EE. UU.

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Zelenski señala que Rusia ayuda a Irán a atacar bases de EE. UU. Foto: @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que los servicios de inteligencia de su país sospechan que Rusia estaría compartiendo información y apoyo con Irán para facilitar ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente.

“Mi Inteligencia me ha dicho que creen que Rusia comparte información con el régimen iraní. Les ayudan”, declaró el mandatario.

El presidente ucraniano recordó que ya existen antecedentes de cooperación militar entre ambos países, especialmente en el uso de drones.

Drones Shahed y ataques en la región

Según el mandatario, Rusia proporcionó drones tipo Shahed a Irán, los cuales posteriormente habrían sido utilizados en ataques contra bases militares estadounidenses y países aliados en la región.

Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania tiene “pruebas al 100%” de que estos drones fueron empleados contra instalaciones estadounidenses y contra vecinos de Irán en Medio Oriente.

Reino Unido analiza el papel de Rusia

Las declaraciones también coinciden con evaluaciones de la inteligencia del Reino Unido, que consideran que el apoyo de Moscú a Teherán no afectaría negativamente la ofensiva rusa en Ucrania, e incluso podría beneficiar estratégicamente a Rusia.

Encuentro con Reza Pahlavi en París

En paralelo, el presidente ucraniano agradeció el respaldo a la soberanía de su país por parte de Reza Pahlavi, hijo mayor del último sah de Irán, durante un encuentro celebrado en París.

El político iraní busca posicionarse como figura de una eventual transición democrática en Irán, tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

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