¿En qué países se grita “¡Viva México!”? Así celebran la Independencia fuera del país

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Foto: Cuartoscuro

Aunque el Grito de Independencia se realiza tradicionalmente la noche del 15 de septiembre, las representaciones diplomáticas de México y organizaciones de mexicanos en el exterior pueden organizar sus festejos en fechas diferentes.

Este 2026, algunas celebraciones comenzaron desde días antes, con actividades que van desde ceremonias protocolarias y presentaciones de mariachi hasta bailes folclóricos, conciertos y actividades para niñas y niños.

Entre los países donde se han realizado o están programados festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México están:

Estados Unidos

Miami: música, mariachi y el tradicional Grito

El Consulado General de México en Miami organizó un festival cultural gratuito para la comunidad mexicana y amigos de México en el sur de Florida.

La celebración se realizó el sábado 12 de septiembre, en el Miami Dade College campus Kendall, con la participación de artistas como Carolina Ross, La Nueva Ola de Cumbia, Emmanuel González y el mariachi Sol de Oro.

El programa también incluyó al Ballet Folklórico Azteca, Calpulli Mexican Dance Company y Ameyal Mexican Cultural Academy.

El tradicional Grito de Independencia estuvo a cargo del cónsul general de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas.

Aquí conviene remarcar que Miami ya celebró la Independencia, aunque la fecha tradicional sea el 15 de septiembre.

Nogales: cultura y tradiciones mexicanas en la frontera

En Nogales, Arizona, el Consulado General de México celebró el aniversario junto con la comunidad mexicana y mexicoamericana.

El festejo, realizado el 14 de septiembre, incluyó presentaciones del Mariachi de la Nogales High School y del Ballet Folclórico de la escuela Mexicayotl.

También se realizó un tributo al traje típico mexicano, seguido por el tradicional Grito de Independencia.

La jornada concluyó con la participación del grupo musical Orkesta Mendoza.

China

La Embajada de México en China también adelantó la celebración.

De acuerdo con la publicación de la representación diplomática, el 11 de septiembre se conmemoró el 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México en la sede de la Embajada.

La celebración quedó registrada en un video compartido por la representación mexicana, bajo el mensaje “¡Viva México!”.

¡Viva México! 🇲🇽🎊El 11 de septiembre, celebramos con orgullo el 216 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México en la sede de la @EmbaMexChn. ¡No te pierdas este video con los momentos más memorablesde esta gran celebración📹 pic.twitter.com/l9iM6I0HCm — Embajada de México en China (@EmbaMexChn) September 15, 2026

Qatar

En Doha, la celebración tuvo un enfoque dirigido a las familias mexicanas.

La Embajada de México en Qatar realizó el 13 de septiembre una actividad junto con KidZania Doha, donde niñas y niños mexicanos y sus familias participaron en el tradicional Grito de Independencia.

Además de recordar la historia de México, las infancias pudieron romper una piñata y crear sus propias máscaras de lucha libre.

¡Celebramos con KidZania Doha el Día de la Independencia junto a niñas y niños mexicanos y sus familias! 🇲🇽🇶🇦



En ambiente festivo, se dio el tradicional Grito de Independencia. Las infancias aprendieron historia, rompieron la piñata y crearon sus máscaras de lucha libre 🔔🪅 pic.twitter.com/naEc6rQ01N — Embajada de México en Qatar (@EmbaMexQatar) September 13, 2026

Italia

En Italia, la Embajada de México invitó a seguir la transmisión de la ceremonia conmemorativa por el 216 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.

La ceremonia del Grito fue programada para este 15 de septiembre, a las 18:30 horas, mediante el canal de YouTube de la Embajada.

L'@EmbaMexIta vi invita a seguire la diretta streaming della cerimonia commemorativa del 216º Anniversario dell'Inizio della Guerra d'Indipendenza del Messico. 🇲🇽



IL GRIDO 🇲🇽



Oggi, ore 18:30.



📺 Canale YouTube dell'Ambasciata. pic.twitter.com/Agw52Nu0bp — Embamex Italia (@EmbaMexIta) September 15, 2026

España

En Madrid, la celebración está programada para este 15 de septiembre.

La Embajada de México en España convocó a celebrar el Grito de Independencia en la Plaza de Chamberí, de las 20:00 a las 21:45 horas.

El programa contempla circo, ballet, ceremonia del Grito y mariachi, con entrada pública y gratuita.

🇲🇽 ¡Celebremos juntos el Grito de Independencia en Madrid!



📅 15 de septiembre

🕗 20:00–21:45 h

📍 Plaza de Chamberí



Circo, ballet, ceremonia del Grito y mariachi.



🎟️ Evento público y gratuito. ¡Te esperamos!

#VivaMéxico #MéxicoEnEspaña pic.twitter.com/zZjxcMDHrS — Embajada de México en España (@EmbaMexEsp) September 2, 2026

Francia

En París, la celebración del 216 aniversario ya tuvo lugar.

La Embajada de México en Francia compartió imágenes del tradicional Grito de Independencia, acompañado del mensaje:

“¡Viva México! ¡Viva!”

La representación diplomática destacó el orgullo y la emoción de la comunidad durante la celebración.

¡Viva México! ¡Viva! 🇲🇽🎉

Con orgullo, emoción y profundo amor por nuestra Patria, celebramos en #París el 216.º Aniversario de la Independencia de México.

En una noche de celebración la Emb. de México en Francia, @bjc_agua , encabezó el tradicional #GritoDeIndependencia pic.twitter.com/AiPCTuPw8V — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) September 12, 2026

Chile

En Chile, la Embajada de México conmemoró el CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México el 10 de septiembre.

La ceremonia tuvo como escenario la Casa de la Cultura Anáhuac, espacio que la representación mexicana describió como un símbolo de los lazos de amistad entre México y Chile.

El festejo estuvo dedicado a la historia y las tradiciones mexicanas, así como a la relación entre ambos países.

@EmbaMexChi conmemoró el CCXVI Aniversario del Inicio de la Independencia de México en la Casa de la Cultura Anáhuac, símbolo de los lazos de amistad entre 🇲🇽 y 🇨🇱.



Una celebración de nuestra historia, tradiciones y de la sólida relación que nos une.



Viva México‼️🎆 pic.twitter.com/VHizPqxB3y — Embamex Chile (@EmbaMexChi) September 10, 2026

Reino Unido

La Embajada de México en Reino Unido realizó en Londres una celebración por el Día de la Independencia de México, encabezada por el embajador Alejandro Gertz Manero.

Al encuentro asistieron integrantes del Cuerpo Diplomático acreditado, representantes de los sectores empresarial, cultural y social del Reino Unido, así como amigos de México. También estuvieron presentes el diputado Chris Elmore, subsecretario parlamentario de Estado en la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo; Alistair Harrison, mariscal de la Diplomacia de Su Majestad, e Iván Romero, decano del Cuerpo Diplomático.

The celebration of Mexico’s Independence Day, hosted by Ambassador Alejandro Gertz Manero, was a wonderful opportunity to bring together in London members of the accredited Diplomatic Corps, key actors of the business, cultural and social sectors of the UK, and friends of Mexico… pic.twitter.com/SvDESOYeSo — Mexican Embassy UK (@Embamexru) September 15, 2026

Venezuela

La Embajada de México en Venezuela conmemoró el aniversario de la Independencia con una ofrenda floral ante el Mausoleo del Libertador Simón Bolívar, en Caracas.

De acuerdo con la representación diplomática, el acto reafirmó los históricos lazos de amistad entre México y Venezuela.

🇲🇽🇻🇪 Con motivo del aniversario de la Independencia de México, la Embajada de México en Venezuela realizó una ofrenda floral ante el Mausoleo del Libertador Simón Bolívar, en Caracas.



El acto reafirma los históricos lazos de amistad entre México y Venezuela. pic.twitter.com/6DvMn9isaF — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) September 14, 2026

Irlanda

Durante septiembre, distintas ciudades de Irlanda serán sede de actividades para conmemorar la Independencia de México, con ceremonias del tradicional Grito de Independencia, además de actividades culturales.

🗓️ Calendario de las celebraciones de la Independencia de México en Irlanda.https://t.co/W55RcwRnht pic.twitter.com/8MQcqD1jk6 — Embajada de México en Irlanda (@EmbaMex_Irlanda) September 11, 2026

El programa contempla:

Dublín, 12 de septiembre: Ceremonia Oficial de El Grito de Independencia, en el Estadio Nacional.

Ceremonia Oficial de El Grito de Independencia, en el Estadio Nacional. Dublín, 18 de septiembre: participación en Culture Night , con la exposición The Unsung Artists: Exploring the Familiar Stories and Handiwork of Matriarchs, organizada por la Embajada de México en Irlanda.

participación en , con la exposición The Unsung Artists: Exploring the Familiar Stories and Handiwork of Matriarchs, organizada por la Embajada de México en Irlanda. Cork, 19 de septiembre: celebración de la Independencia de México y Ceremonia Oficial de El Grito, organizada por la Comunidad Mexicana en Cork, en Millennium Hall.

celebración de la Independencia de México y Ceremonia Oficial de El Grito, organizada por la Comunidad Mexicana en Cork, en Millennium Hall. Limerick, 24 de septiembre: celebración de El Grito en Milk Market.

celebración de El Grito en Milk Market. Galway, 25 de septiembre: celebración de El Grito en Oslo Bar, con entrada libre.

celebración de El Grito en Oslo Bar, con entrada libre. Dublín, 26 de septiembre: homenaje al Batallón de San Patricio, acompañado de un espectáculo de folclore mexicano al aire libre.

Así, Irlanda tendrá actividades mexicanas durante prácticamente todo septiembre, aunque el Grito oficial en Dublín ya se realizó el pasado 12 de septiembre.

¿Por qué algunos países celebran antes del 15 de septiembre?

Aquí yo metería un pequeño párrafo de contexto sin convertirlo en una explicación histórica larga:

Las celebraciones mexicanas en el extranjero no necesariamente se realizan el mismo día. Las embajadas y consulados suelen organizar sus actividades en fechas previas para facilitar la participación de las comunidades mexicanas, coordinar sus programas culturales o ajustarse a sus agendas oficiales.

Así, mientras algunas representaciones ya realizaron su Grito de Independencia, otras tienen actividades programadas para este 15 de septiembre.