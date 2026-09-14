¿Rojo o blanco? Revelan cuál es el estado de la República que más pide pozole por las Fiestas Patrias

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¿Qué estado pide más pozole en México en septiembre? | Foto: Cuartoscuro – IA

Los consumidores de la Ciudad de México (CDMX) son los que más piden pozole durante las Fiestas Patrias, pues concentran casi el 60% de los pedidos nacionales a lo largo del mes de septiembre, de acuerdo con la app de delivery Rappi. Los usuarios de Guadalajara y Querétaro también destacan en su consumo de este platillo típico mexicano.

El pozole es el “rey de la mesa” durante los festejos por el 15 de septiembre en México, según la aplicación, pues en septiembre se registran cerca de 30 mil órdenes y este dato crece más de 60% cada año.

Los estados que más piden pozole en las Fiestas Patrias

La demanda de pozole en la Ciudad de México concentra el 59.8% de los pedidos nacionales, de acuerdo con datos de La Ruta del Pozole de Rappi.

La capital de la República Mexicana registra 34.7 órdenes diarias de este platillo a lo largo de septiembre, casi el doble del promedio de pedidos que se realizan en el resto del país, según datos de la plataforma.

Ciudades de diferentes regiones de México completan el Top 5, acaparando el 80.7% del consumo total en el país:

Ciudad de México Reynosa, Tamaulipas Guadalajara, Jalisco Querétaro, Querétaro Xalapa, Veracruz

Imagen: La Ruta del Pozole de Rappi

El Top 10 de La Ruta del Pozole de Rappi lo completan Toluca, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán.

Actualmente, más de 5,400 marcas ofrecen pozole dentro del catálogo de Rappi en México y de ellas, CDMX alberga más del 30% de toda la oferta nacional, de acuerdo con la app.

¿Rojo o blanco? Este es el pozole favorito de los mexicanos

A nivel nacional, el pozole rojo es el favorito de los consumidores con el 56.8% de los pedidos identificados por variedad, según Rappi.

En la Ciudad de México, la entidad con más pedidos a lo largo del país, el 74.5% de los usuarios prefiere el pozole rojo con respecto a otras variedades.

El pozole rojo acumuló más de 17 mil órdenes en la aplicación a lo largo de 2025, con mayor preferencia en tres regiones:

Valle de Chalco, Estado de México

Toluca, Estado de México

Ciudad de México

Sin embargo, la preferencia cambia de estado a estado, como en Puebla, donde la preferencia por el pozole blanco (34.1%) supera a los pedidos del rojo (27.2%).

Morelia y Cancún son otras ciudades de la República Mexicana en donde, a diferencia de la mayoría del país, se prefiere el pozole blanco con un 27.2% y 25.8% respectivamente.

¿Cuánto ha crecido el consumo de este platillo en México?

La ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue la que muestra el mayor crecimiento anual en pedidos de pozole. Cabe destacar que, en cinco entidades, el aumento anual significó más de 100%.

Reynosa | +198.6% Xalapa | +163.1% CDMX | +147.4% Toluca | +139.6% Mérida | +116.1%

Cabe señalar que el repunte en los pedidos comienza el 11 de septiembre y alcanza su pico el 15 de septiembre, registrando 272% más órdenes que un día promedio del mismo mes, de acuerdo con la plataforma.

Durante el día 15, el mayor volumen de pedidos se concentra a las 13:00 horas, seguido por una segunda ola de pedidos entre las 18:00 y las 19:00 horas

“Esto muestra cómo el pedido de comida por la plataforma está contemplado dentro de las actividades de celebración de esta fecha”. Rappi

Los usuarios también acompañan su pedido con refresco, quesadillas, cervezas y tostadas, de acuerdo con la plataforma.