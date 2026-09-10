¿Cuánto cuesta hacer un pozole para 7 personas en estas fiestas patrias?

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Llega septiembre y con este el pozole. Foto: D. Ramos/Uno TV

Preparar una olla de pozole para siete personas durante las Fiestas Patrias de 2026 requerirá un presupuesto de aproximadamente 540 pesos, de acuerdo con mercados locales consultados en la Ciudad de México (CDMX) y la página “Quien es quien en los precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a pocos días del 15 de septiembre.

El precio, sin embargo, podría cambiar antes de las celebraciones, principalmente por posibles aumentos en algunos productos utilizados para preparar y acompañar el platillo.

¿Cuánto cuesta cada ingrediente para hacer pozole?

Foto: Getty Images

Para calcular el presupuesto del pozole se contemplaron los ingredientes necesarios para preparar el pozole y sus guarniciones. Estos son los precios registrados:

Maíz pozolero: 25 pesos por kilo

25 pesos por kilo Carne de cerdo: De 120 a 280 pesos por kilo

De 120 a 280 pesos por kilo Rábano: 30 pesos por kilo/manojo

30 pesos por kilo/manojo Limón: 25 pesos por kilo

25 pesos por kilo Cebolla: 15 pesos por pieza

15 pesos por pieza Lechuga: 25 pesos por pieza

25 pesos por pieza Tostadas: 45 pesos por bolsa con 50 piezas

45 pesos por bolsa con 50 piezas Ajo: 20 pesos el paquete

20 pesos el paquete Chile guajillo: 40 pesos por 250 gramos

40 pesos por 250 gramos Chile ancho: 40 pesos por 250 gramos

40 pesos por 250 gramos Oregano: 20 pesos por 250 gramos

20 pesos por 250 gramos Pimienta negra: 35 pesos por 100 gramos

35 pesos por 100 gramos Clavo de olor: 5 pesos

5 pesos Hierbas de olor: 10 pesos

En el caso del maíz, la preparación considerada utiliza 1.5 kilos, por lo que se tendrían que comprar dos bolsas de un kilo, con un costo de 25 pesos cada una.

La carne de cerdo es uno de los productos que más puede modificar el presupuesto. El precio de los diferentes cortes va de 120 a 280 pesos por kilo, en este ejercicio se pone kilo y medio de un costo de 120 por kilos, es decir 180 pesos.

Estos ingredientes podrían subir de precio

El presupuesto de aproximadamente 540 pesos no necesariamente será el definitivo para el 15 de septiembre, pues cada año los ingredientes suelen tener un aumento en visperas de las Fiestas Patrias.

Entre los alimentos que podrían registrar incrementos están la carne de cerdo, el rábano, el limón y la cebolla.

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