Bancos cerrarán este 16 de septiembre, pero habrá opciones para hacer pagos, transferencias y retiros

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Bancos cierran este 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Las sucursales bancarias de México cerrarán este miércoles 16 de septiembre de 2026, por lo que los clientes deberán utilizar canales alternativos para realizar pagos, transferencias y retiros durante el día festivo.

La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó el 14 de septiembre que las sucursales bancarias tradicionales no abrirán este miércoles, debido a que el 16 de septiembre está contemplado como día inhábil para las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El cierre no significa que todos los servicios bancarios estarán suspendidos. Los usuarios podrán recurrir a la banca móvil, banca digital, banca telefónica, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, de acuerdo con las opciones disponibles en cada institución.

Recuerda: el próximo miércoles 16 de septiembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán la atención al público.



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¿Qué operaciones bancarias sí estarán disponibles el 16 de septiembre?

Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas, los clientes podrán utilizar distintos canales para realizar operaciones.

Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Banca móvil y banca digital , para realizar operaciones bancarias durante el día

, para realizar operaciones bancarias durante el día Banca telefónica , que continuará disponible

, que continuará disponible Cajeros automáticos , para retiros y otras operaciones disponibles en cada institución

, para retiros y otras operaciones disponibles en cada institución Corresponsales bancarios , de acuerdo con los servicios que ofrezca cada establecimiento

, de acuerdo con los servicios que ofrezca cada establecimiento Sucursales ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados, que podrán abrir en sus horarios habituales

La ABM señala que en México existen más de 64 mil cajeros automáticos y 63 mil corresponsales bancarios, por lo que los usuarios cuentan con diferentes opciones para realizar operaciones durante el día inhábil.

Asimismo, la asociación indica que los servicios de banca digital y banca telefónica funcionan las 24 horas, los 365 días del año.

Por ello, quienes necesiten realizar una transferencia bancaria durante el 16 de septiembre podrán utilizar los canales digitales de su institución, siempre que el servicio y la operación correspondiente estén disponibles.

¿Qué pasa si tengo que hacer un pago el 16 de septiembre?

Las personas que tengan como fecha límite de pago el 16 de septiembre deberán considerar que se trata de un día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV.

De acuerdo con la ABM, si la fecha límite para realizar un pago corresponde al 16 de septiembre, éste podrá efectuarse el siguiente día hábil.

La disposición aplica para quienes tengan pagos cuya fecha límite coincida con este día y no puedan realizar la operación mediante los canales disponibles.

No obstante, los usuarios también pueden utilizar la banca digital u otros medios electrónicos para realizar sus operaciones durante el día, según las condiciones de cada institución.

¿Se podrán hacer retiros de efectivo el 16 de septiembre?

Los cajeros automáticos permanecerán como una alternativa para quienes necesiten retirar efectivo durante el día festivo.

La ABM reporta que existen más de 64 mil cajeros automáticos en el país. En ellos podrán realizarse retiros y otras operaciones que tenga habilitadas cada institución bancaria.

También estarán disponibles los corresponsales bancarios, aunque las operaciones dependerán de los servicios que ofrezca cada establecimiento.

Otra opción serán las sucursales bancarias instaladas dentro de almacenes comerciales y supermercados, ya que éstas podrán abrir al público en sus horarios habituales.

¿Cuándo volverán a abrir los bancos?

La suspensión de operaciones presenciales corresponde al miércoles 16 de septiembre de 2026.

Las sucursales bancarias deberán retomar sus actividades posteriormente, conforme al horario habitual de cada institución.

Por lo tanto, las personas que necesiten acudir directamente a una sucursal deberán considerar el cierre correspondiente al día festivo y verificar el horario de atención de su banco para el siguiente día hábil.

¿Por qué los bancos cerrarán el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre de 2026 está contemplado entre los días en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025.

Posteriormente, la Asociación de Bancos de México publicó el 14 de septiembre de 2026 un comunicado titulado “Las sucursales bancarias no abrirán el miércoles 16 de septiembre”, en el que confirmó la suspensión de actividades presenciales para este miércoles.

Así, durante el 16 de septiembre, los usuarios podrán recurrir a los canales digitales, telefónicos, cajeros, corresponsales y a las sucursales ubicadas dentro de establecimientos comerciales que operen ese día.

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