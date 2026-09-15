Cuautla adelanta Grito de Independencia este 15 de septiembre

| 09:53 | E. Santiago | UnoTV
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En Cuautla, Morelos, el Grito es a las 20 horas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este 15 de septiembre, a las 20:00 horas, se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en Cuautla, Morelos, como parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar las Fiestas Patrias.

Todo va a empezar temprano. Vamos a dar el Grito a las ocho de la noche para que disfrutemos de esta verbena mexicana y no se nos haga tan tarde para el regreso a casa. Va a haber un dispositivo de seguridad muy importante para que la gente asista con tranquilidad”, dijo Salvador Molina Martínez, alcalde de Cuautla.

Grito en Cuautla, Morelos

A las 21:00 horas comenzará una verbena popular en el Zócalo de Cuautla, donde la ciudadanía podrá participar en esta celebración.

Las actividades forman parte de una semana de historia, cultura y tradición que se realizará del lunes 14 al sábado 19 de septiembre, en el marco del CCLXI Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

  • El Ayuntamiento de Cuautla, encabezado por el alcalde Salvador Molina Martínez, invitó a la ciudadanía a participar en esta celebración, que busca honrar el legado de uno de los héroes de la Independencia y fortalecer el orgullo y la identidad de las y los cuautlenses.
Foto: Ayuntamiento Cuautla

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