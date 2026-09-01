Confirman identidad de víctima de apuñalamiento en Times Square; era vicepresidenta de Bank of America

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El ataque fue en Times Square. Foto: AFP

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió tras ser apuñalada durante un ataque ocurrido el lunes en Times Square, Nueva York, donde otra persona también resultó herida.

Piacenti, de 32 años, falleció en un hospital a causa de las lesiones provocadas por el ataque. La identidad de la víctima fue confirmada por la Policía de Nueva York y posteriormente por Bank of America.

Bank of America lamenta muerte de Erin Piacenti

Tras confirmarse el fallecimiento, Bank of America expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de Piacenti.

La institución la describió como una integrante valiosa del equipo y lamentó profundamente su muerte. Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos del banco.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todos sus seres queridos”. Bank of America en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

La investigación sobre el ataque continúa mientras las autoridades reconstruyen lo ocurrido en una de las zonas más concurridas de Nueva York.

¿Qué pasó en Times Square?

De acuerdo con la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, una mujer identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, atacó con dos cuchillos a dos personas en la zona de Times Square.

El primer ataque ocurrió contra un hombre de 68 años, quien fue apuñalado en el abdomen y trasladado a un hospital. Su estado fue reportado como estable.

Poco después, la mujer residente de Queens atacó a Piacenti, quien también recibió una herida en el abdomen. La vicepresidenta de Bank of America murió posteriormente en el hospital.

Tras los ataques, agentes localizaron a Cisneros y durante aproximadamente 4 minutos le ordenaron que soltara los cuchillos.

Según la Policía de Nueva York, la mujer se negó a obedecer y avanzó hacia los agentes. Los policías utilizaron pistolas Taser, pero no lograron detenerla.

Ante esta situación, dos agentes dispararon sus armas de fuego. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.

La comisionada Jessica Tisch señaló que el ataque parecía aleatorio y sin provocación, y descartó inicialmente una relación con terrorismo. Las autoridades continúan investigando el uso de la fuerza por parte de los agentes.

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