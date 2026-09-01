Imágenes tras el ataque de EE. UU. que alcanzó una boda en Irán; reportan 4 muertos y 50 heridos
Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un menor de edad, y más de 50 resultaron heridas después de que un ataque de Estados Unidos impactara una vivienda donde se celebraba una boda en el sur de Irán.
La información fue confirmada por la Media Luna Roja iraní, que señaló que la metralla de los misiles alcanzó el inmueble ubicado en la provincia de Hormozgán, mientras se desarrollaba la celebración.
El ataque ocurrió cerca del estrecho de Ormuz
De acuerdo con las autoridades iraníes, los hechos ocurrieron en la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, una zona situada a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.
Inicialmente, autoridades provinciales habían reportado dos fallecidos, pero horas más tarde la cifra fue actualizada a cuatro muertos y más de medio centenar de lesionados.
Imágenes difundidas por medios y cuentas oficiales iraníes mostraron edificios dañados, escombros y destrucción en el lugar donde se realizaba la boda.
Washington justifica la operación
El Comando Central de Estados Unidos informó que los ataques fueron realizados en respuesta a lo que describió como recientes acciones hostiles de la Guardia Revolucionaria iraní contra embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz y contra personal militar estadounidense desplegado en la región.
La ofensiva representa el segundo ataque estadounidense contra objetivos iraníes en cuestión de días, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países.
Persisten las tensiones entre Washington y Teherán
Medios iraníes reportaron explosiones en varias ciudades ubicadas en las cercanías del estrecho de Ormuz, así como en instalaciones cercanas a un aeropuerto de la provincia de Kermán.
Estados Unidos e Irán mantienen una escalada de tensiones desde febrero de este año, cuando Washington se sumó a una serie de operaciones militares junto con Israel contra territorio iraní.
Los esfuerzos diplomáticos tampoco han logrado avances significativos. Las negociaciones entre ambos países permanecen estancadas tras el fracaso de un acuerdo alcanzado en junio, mientras continúan los intercambios de acusaciones y operaciones militares en la región.
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