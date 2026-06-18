Escala caso contra Rodríguez Zapatero: imputan a sus hijas por presunta trama de sobornos millonarios

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Jose Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Foto: AFP

La justicia de España imputó a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación abierta en su contra por presunto tráfico de influencias, al considerar que una empresa vinculada a ambas habría sido utilizada para canalizar operaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con un comunicado judicial, las dos hijas del exmandatario, junto con Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, fueron incorporadas al proceso penal “en calidad de investigadas” como parte de las diligencias que buscan esclarecer una presunta red de sobornos ligada al exlíder socialista.

Según las autoridades, Alba y Laura Rodríguez aparecen como titulares de Whathefav, una sociedad de marketing que, de acuerdo con la investigación, habría tenido un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes” relacionadas con los hechos investigados.

En el caso de Gertrudis Alcázar, el juez señaló que existen indicios de una participación directa en los hechos, razón por la que también fue llamada a comparecer dentro del proceso penal.

¿Qué investiga el caso Plus Ultra?

La investigación contra Zapatero forma parte del llamado caso “Plus Ultra”, que analiza si el exjefe del Gobierno español habría favorecido, a cambio de dinero, el rescate público de 53 millones de euros otorgado a una pequeña aerolínea durante la pandemia de Covid-19.

Zapatero compareció el miércoles ante el juez encargado del caso, donde negó haber cometido irregularidades. Tras la audiencia, permaneció en libertad y sin medidas cautelares, a pesar de que la fiscalía había solicitado la retirada de su pasaporte.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, aseguró el expresidente español en un comunicado difundido después de declarar ante las autoridades, donde además afirmó ser “completamente inocente”.

Un hecho sin precedente en España

Se trata de la primera ocasión en que un presidente del Gobierno español, ya sea en funciones o retirado, es investigado formalmente por la justicia del país.

El magistrado sostiene que Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011, sería el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” dedicada al cobro de sobornos.

Como parte de las pesquisas, durante la investigación fueron halladas en una caja fuerte joyas y relojes valuados en más de 1.3 millones de euros, bienes cuyo origen no pudo acreditarse y que derivaron en una investigación adicional por presunto fraude fiscal.

Medios españoles, citando a personas cercanas al exmandatario, señalan que dichas joyas habrían sido un regalo de un líder saudita.

Nuevo frente incómodo para Pedro Sánchez

El caso también representa un nuevo episodio incómodo para el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien enfrenta otros asuntos judiciales relacionados con personas cercanas a su entorno político y personal.

Entre ellos figuran investigaciones que involucran a su esposa, su hermano, dos colaboradores clave en su ascenso político y ahora también José Luis Rodríguez Zapatero, con quien mantenía una estrecha afinidad política.

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