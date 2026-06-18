Rey Felipe VI y Claudia Sheinbaum se reunirán un día antes del partido entre España y Uruguay

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El monarca español acudirá a Guadalajara para el partido. Foto: AFP

El próximo jueves 25 de junio será la esperada reunión entre el rey de España, Felipe VI, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un día antes del partido entre España y Uruguay que se celebrará en Guadalajara por el Mundial 2026.

La Casa Real informó que el monarca hará una escala el 25 de junio en la Ciudad de México (CDMX), en su camino rumbo a Guadalajara.

En Palacio Nacional, sostendrá un encuentro con Claudia Sheinbaum como parte de la “intensificación de las relaciones bilaterales”.

Felipe VI asistirá a Guadalajara para el partido entre España y Uruguay que se celebrará el viernes 26 de junio en el Estadio Akron.

“El rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional”, indicó la Casa Real.

Enrique VI sumará tres visitas a México

El pasado 16 de junio, Claudia Sheinbaum indicó que todavía no definían la fecha de su reunión con el rey Felipe VI. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está a cargo de la logística.

Esta será la tercera ocasión que el rey Felipe VI visita México desde el 19 de junio de 2014, cuando tomó la corona.

Su primer viaje ocurrió en 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por la reina Letizia.

Las fricciones con España

Además, la reunión del rey Felipe VI y Claudia Sheinbaum ocurre como un esfuerzo por mejorar las relaciones diplomáticas, después de que la Corona reconoció que hubo abusos durante la Conquista.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa pública por los atropellos españoles contra el pueblo prehispánico: demanda rechazada por la Corona.

Lo anterior derivó en una tensa relación entre ambos gobiernos que comenzó a suavizarse con Claudia Sheibaum.

En marzo pasado, el rey Felipe VI acudió a la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, exhibida en Madrid: una muestra enviada por el Gobierno mexicano como parte de su esfuerzo por concientizar a los españoles.

Tras escuchar a historiadores, el monarca reconoció sutilmente que la Corona cometió abusos durante la Conquista.

“Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, mencionó.

Eso derivó en un acercamiento diplomático más estrecho que derivó en la invitación de Claudia Sheinbaum para que el rey Felipe VI visitara México durante el Mundial 2026.

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