JD Vance mantiene opción militar en México; pide cooperación

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James David Vance. FOTO: Reuters

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, afirmó que su país se reserva el derecho de emprender una acción militar en México contra los cárteles de la droga si considera que es necesario para proteger a la población estadounidense.

Vance señaló que la prioridad de Washington es trabajar de manera coordinada con las autoridades mexicanas, aunque insistió en que Estados Unidos debe mantener abierta la posibilidad de actuar en escenarios que considere una amenaza para su seguridad.

JD Vance y la acción militar contra cárteles en México

Al ser cuestionado sobre si Washington respetará esa postura, Vance respondió que busca colaborar con México para que las autoridades enfrenten a los grupos criminales.

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Sin embargo, agregó que Estados Unidos podría tomar medidas militares si considera que debe proteger a su población. Como ejemplo, mencionó un supuesto caso en el que un cártel estuviera por introducir armas o fentanilo a territorio estadounidense y la única forma de detenerlo fuera actuar directamente contra esa organización.

En una entrevista, a publicarse el domingo, Vance también aseguró que la administración del presidente Donald Trump busca ayudar a reducir el poder de los cárteles y reiteró que la cooperación con el gobierno mexicano sigue siendo la opción que prefiere Washington.

En entrevista con J. D. Vance para #EstaSemana, Ilia Calderón conversó sobre diversos temas de política y seguridad, incluidas las posibilidades de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano. https://t.co/6Oc9wduVYr — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 18, 2026

La entrevista completa se difundirá este fin de semana y mostrará el posicionamiento del vicepresidente estadounidense sobre la relación bilateral, la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico.

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