Acusan a mexicano de liderar presunto ataque durante evento de la UFC en la Casa Blanca por cumpleaños de Trump

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Abraham Hermosillo Álvarez. Fotos: www.dhs.gov / AFP

Autoridades de Estados Unidos arrestaron a Abraham Hermosillo Álvarez, un ciudadano mexicano señalado como presunto responsable de organizar un ataque masivo contra el evento UFC Freedom 250, realizado el fin de semana en la Casa Blanca, espectáculo al que asistió el presidente Donald Trump como parte de la celebración de su cumpleaños número 80.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hermosillo Álvarez fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, luego de ser identificado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como el presunto cabecilla de un complot que buscaba atacar a funcionarios del gobierno estadounidense y asistentes al evento.

Según las autoridades, el mexicano, identificado dentro de la investigación con el alias “Shepherd”, habría sido el encargado de planificar, organizar y dirigir el ataque “terrorista” frustrado, en coordinación con otros cuatro sospechosos arrestados durante el fin de semana en Ohio, Missouri y California.

FBI detectó plan con drones explosivos y francotiradores

El Departamento de Justicia informó el 16 de junio que los cinco detenidos enfrentan cargos federales por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer actos violentos relacionados con la Casa Blanca.

De acuerdo con la investigación, Hermosillo Álvarez detalló en un chat grupal cifrado el plan para ejecutar el ataque, el cual incluía el uso de drones y francotiradores con la intención explícita de causar el mayor número posible de víctimas.

Información difundida por el FBI señala que los sospechosos planeaban sobrevolar la Casa Blanca con drones cargados con explosivos durante el combate de Ultimate Fighting Championship (UFC), provocar una evacuación y posteriormente disparar contra objetivos considerados de alto valor entre los asistentes.

Además, las autoridades detectaron un segundo plan que contemplaba asaltar directamente las puertas de la residencia presidencial como parte de una “segunda oleada” del ataque.

Gobierno de EE.UU. identifica a mexicano como presunto cabecilla

La subsecretaria interina Lauren Bis aseguró que Abraham Hermosillo Álvarez nunca debió haber permanecido en territorio estadounidense y sostuvo que fue el líder del presunto ataque terrorista frustrado.

“El cabecilla de un fallido ataque terrorista contra UFC Freedom 250 en la Casa Blanca enfrentará la justicia y será removido rápidamente de nuestro país”, declaró la funcionaria.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el mexicano ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante B2, pero permaneció en el país después de que expiró en diciembre de 2001. Posteriormente, recibió Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2014.

Trump asistió al evento donde se planeaba el ataque

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la corporación logró frustrar el ataque antes de que pudiera ejecutarse gracias a una operación coordinada entre autoridades federales, fiscales y cuerpos de seguridad en varios estados.

El evento UFC Freedom 250 se realizó el domingo en una arena temporal instalada en el Jardín Sur de la Casa Blanca y reunió a miles de aficionados de las artes marciales mixtas.

Donald Trump asistió personalmente al espectáculo, organizado para iniciar las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos y coincidir con su cumpleaños número 80.

Las autoridades estadounidenses mantienen bajo custodia a cinco sospechosos y continúan investigando lo que describieron como una posible red de conspiradores vinculada al plan de ataque.

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