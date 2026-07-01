FBI considera falsas las notas de rescate de Nancy Guthrie: Reuters

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La primera nota exigía millones de dólares en criptomonedas. FOTO: AFP

Los mensajes de rescate relacionados con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora de NBC Savannah Guthrie, fueron considerados falsos por el FBI, de acuerdo con un funcionario federal citado por Reuters. La investigación sobre el caso, ocurrido en Tucson, Arizona, continúa activa y las autoridades aún buscan esclarecer qué ocurrió con la mujer de 84 años.

La evaluación del FBI incluye dos presuntas notas de rescate enviadas a principios de febrero, días después de la desaparición de Nancy Guthrie, así como un tercer mensaje más reciente en el que una persona afirmaba conocer la identidad de los supuestos secuestradores. Según la agencia federal, ninguno de estos mensajes es considerado auténtico.

FBI concluye que las notas de rescate son falsas

Un funcionario del FBI, que habló con Reuters bajo condición de anonimato debido a que la investigación sigue en curso, aseguró que “ninguna de las notas de rescate se considera genuina”. Una segunda fuente policial familiarizada con el caso confirmó esa evaluación.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que encabeza la investigación, evitó hacer comentarios sobre las notas y señaló únicamente que el caso permanece abierto. También informó que las muestras de ADN y otras evidencias en video continúan bajo análisis forense.

Investigación continúa pese a las notas falsas

De acuerdo con Reuters, el FBI determinó que las dos primeras notas provinieron del mismo remitente. Una de ellas exigía un pago millonario en criptomonedas y establecía fechas límite para realizar el depósito.

Como parte de las diligencias, los investigadores enviaron una pequeña cantidad de criptomoneda a la dirección indicada en el mensaje. El dinero nunca fue retirado, lo que reforzó la conclusión de que las comunicaciones no estaban relacionadas con la desaparición de Nancy Guthrie.

El tercer mensaje, recibido por TMZ, aseguraba conocer la identidad de los presuntos secuestradores y afirmaba tener un video relacionado con el caso. El FBI también descartó su autenticidad, aunque no explicó públicamente cómo llegó a esa conclusión.

Mientras tanto, Savannah Guthrie ha reiterado su llamado para que cualquier persona con información sobre el paradero de su madre contacte a las autoridades. La familia mantiene una recompensa de un millón de dólares, mientras la investigación sigue en curso.

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