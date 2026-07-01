Cuba abre espacio al sector privado mientras crece desigualdad: jubilados ya no pueden pagar alimentos

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Cuba. Foto: AFP.

La expansión del sector privado en Cuba está transformando rápidamente la economía de la isla, donde las empresas particulares ya controlan más de la mitad del comercio minorista gracias a nuevas medidas de liberalización impulsadas por el gobierno. Sin embargo, mientras crecen los negocios privados, también aumenta la desigualdad: jubilados y sectores vulnerables denuncian que los precios de productos básicos se han vuelto prácticamente inaccesibles.

La escena se repite cada vez con más frecuencia en La Habana.

Jubilados quedan fuera de la nueva economía cubana

Sentado afuera de una antigua tienda estatal de alimentos subsidiados, Joaquín Velázquez, un jubilado cubano, observa cómo parte del local fue transformado en un comercio privado.

El problema no es la oferta, sino el precio.

En ese pequeño negocio privado puede encontrarse prácticamente de todo, pero muchos productos quedaron fuera del alcance de buena parte de la población.

Por ejemplo:

Un litro de aceite cuesta mil 900 pesos cubanos

Esa cifra representa más del 60% de la pensión mensual que recibe Joaquín

“Para mí, es como si las mipymes no existieran”, lamentó.

Negocios privados ganan terreno en toda Cuba

Desde que el gobierno autorizó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en 2021, el sector privado comenzó a expandirse rápidamente.

Actualmente, según cifras oficiales:

Más de 50% del comercio minorista ya pasa por empresas privadas

ya pasa por empresas privadas Tiendas estatales operan con cada vez menos mercancía

Algunos establecimientos públicos incluso comparten espacio con negocios particulares

En barrios de La Habana comenzaron a multiplicarse:

Restaurantes privados

Tiendas de alimentos

Venta de electrodomésticos

Negocios instalados en viviendas y garajes

Gobierno acelerará apertura económica

El proceso de liberalización podría avanzar todavía más.

El gobierno cubano anunció el pasado 18 de junio un paquete de reformas que permitirá abrir prácticamente todos los sectores económicos al capital privado.

Durante décadas, una apertura de esta magnitud habría sido impensable dentro del modelo económico estatal que dominó históricamente la isla.

Hay más productos… pero no todos pueden comprarlos

Aunque la llegada del sector privado amplió la oferta comercial, no todos los cubanos tienen capacidad económica para acceder a esos negocios.

“Hay opciones, pero no hay dinero para comprar”, explicó Luisa Cecilia, maestra jubilada de 77 años.

El crecimiento de las mipymes también comenzó a generar nuevas diferencias sociales.

Según el reporte, en La Habana ya se observa el surgimiento de una pequeña élite económica que frecuenta:

Restaurantes exclusivos

Comercios privados premium

Autos de lujo y camionetas SUV

Crisis, apagones y altos costos frenan incluso a empresarios

La apertura tampoco significa estabilidad para quienes emprenden.

Empresarios privados consultados por AFP aseguran que actualmente sobrevivir es más importante que crecer.

Entre los principales obstáculos, enfrentan:

Cortes constantes de electricidad

Escasez de combustible

Incremento generalizado de precios

Menor demanda interna

Mientras tanto, Cuba sigue cambiando rápidamente.

Hoy hay más negocios, más oferta comercial y más presencia privada en las calles.

Pero junto con esa transformación, también crece otra realidad que comienza a hacerse visible en la isla: una brecha cada vez mayor entre quienes pueden participar en esta nueva economía… y quienes simplemente quedaron fuera.

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