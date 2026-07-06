Supetifón Bavi impacta tierra en la isla de Rota, EE.UU.; en el océano Pacífico

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Supertifón Bavi toca tierra. Foto: AFP

El supertifón Bavi tocó tierra el lunes (hora local) en la isla estadounidense de Rota, en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que advirtió sobre “daños catastróficos”.

Supertifón Bavi toca tierra en la isla estadounidense de Rota

“La pared occidental del ojo del supertifón Bavi se está desplazando actualmente sobre la isla de Rota. La intensidad prevista más reciente es de 289 kilómetros por hora”, indicó el NWS.

“Vientos catastróficos de más de 241 km/h continuarán sobre Rota durante el paso de la pared del ojo”, agregó.

El tifón desató vientos extremadamente fuertes y lluvia torrencial a otras partes de las Islas Marianas del Norte y al cercano territorio estadounidense separado de Guam, que en conjunto albergan a unas 210 mil personas.

Este grupo de islas, situado a unos 9 mil 600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, ya había sido golpeado en abril por otro supertifón, Sinlaku. Causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad.

En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

Se espera que Bavi provoque graves daños en la isla de Rota

Antes, el NWS había señalado que un impacto directo sobre Rota haría que la mayor parte de la isla fuera “inhabitable durante semanas, quizá más tiempo. Muchas viviendas que no son de concreto ni reforzadas serán destruidas, con la pérdida total del techo y el colapso de las paredes.

“Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de electricidad caerán. Los árboles y postes caídos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses”, agregó.

La pequeña isla, la más meridional de las Islas Marianas del Norte, alberga a unas mil 500 personas.

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