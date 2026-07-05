Sorprendente caso: bebé es declarado muerto en un hospital y horas más tarde comenzó a respirar

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El bebé Vincent fue declarado muerto. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un bebé fue declarado muerto en un hospital de Arizona tras caer a una alberca; horas más tarde comenzó a respirar en la morgue. Este caso ocurrido hace unos meses fue dado a conocer esta misma semana y ha causado asombro e indignación entre los internautas. Las autoridades estadounidenses se encuentran investigando lo ocurrido.

Bebé es declarado muerto y más tarde “revive” en la morgue

El pasado 8 de febrero, el día que se jugó el Super Bowl, los padres de Vincent Lorenzo Fiordilino , de 18 meses de edad, encontraron al bebé flotando boca abajo en la piscina de la casa. De manera inmediata llamaron al número de emergencias 911. Los reportes mencionan que el menor pasó aproximadamente 5 minutos en el agua antes de que alguien se diera cuenta.

Los equipos de emergencia trasladaron al pequeño al hospital Mercy Gilbert Medical Center, en Arizona. Alrededor de las 18:20 horas (tiempo local), los padres recibieron la peor noticia: el pequeño había fallecido por ahogamiento.

El medio estadounidense NBC reporta que tras ser declarado muerto, policías y personal médico en el hospital declararon que escucharon suspiros del bebé. No fue hasta las 23:52 horas, casi seis horas después, que Vincent fue encontrado vivo y respirando en la morgue del centro médico.

Un día después, el 9 de febrero, los doctores informaron que el niño presentaba fallas en los riñones y pulmones, además de señales de posibles daños en el cerebro.

¿Qué ha pasado en el caso de Vincent Lorenzo?

De acuerdo con la investigación publicada por NBC, los padres del niño Vincent podrían recibir cargos por abuso infantil, ya que ambos admitieron haber consumido marihuana el mismo día en que ocurrió el accidente.

Por otra parte, el hospital Mercy Gilbert Medical Center ha realizado una investigación interna sobre lo ocurrido, pero los resultados de dicha investigación aún no se han dado a conocer. El médico responsable de declarar muerto al niño tampoco ha ofrecido una respuesta sobre lo ocurrido.

Actualmente el despacho de abogados del condado de Maricopa se encuentra realizando una investigación y aún no se determinan las sanciones que se podrían aplicar en contra de los padres o del personal médico del hospital.

Finalmente, los familiares del bebé tienen activa una campaña en la plataforma “GoFundMe” para recaudar fondos a través de Internet. De acuerdo con la publicación, actualmente Vincent respira con la asistencia de un ventilador mientras sus pulmones se recuperan.

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