España despliega al Ejército en Ceuta tras entrada masiva de migrantes; suman nueve muertos

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Foto: AFP

El Gobierno de España anunció el despliegue del Ejército en Ceuta para reforzar la seguridad, luego de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, una emergencia que ya dejó nueve personas fallecidas al intentar llegar a nado al enclave español.

La Delegación del Gobierno español en Ceuta confirmó a la AFP que hasta el momento se han recuperado nueve cuerpos de migrantes que intentaban cruzar el mar hacia el territorio español.

Shocking images of massive and uncontrolled arrivals of illegal migrants at the Spanish border today.



Uncontrolled borders demand immediate action. The EU Migration Pact and the Return Regulation can’t wait.



We urge Spain to act NOW to secure our external borders and the… pic.twitter.com/dyhwkj5H84 — EPP Group (@EPPGroup) July 30, 2026

España refuerza la seguridad en Ceuta

Ante el incremento de llegadas, el Ministerio del Interior informó que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Guardia Civil en las labores de vigilancia y control de la ciudad autónoma.

Además, el operativo contempla el envío de 70 agentes adicionales, así como grupos de buceadores y embarcaciones del Servicio Marítimo para atender la situación.

Durante este jueves, cientos de personas ingresaron a Ceuta al cruzar la frontera terrestre o llegar a nado desde Marruecos, sumándose a más de mil 500 migrantes que han arribado en los últimos días.

Authorities in Ceuta have asked for the government in Madrid to declare a national emergency and requested army intervention, as thousands crossed into the tiny Spanish territory.



Footage filmed at Tarajal beach shows a crowd of people walking around the breakwaters and running… pic.twitter.com/ImJbup415A — Sky News (@SkyNews) July 30, 2026

Centros de acogida están saturados

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, advirtió que la ciudad enfrenta una emergencia humanitaria y social, debido a que los centros de acogida se encuentran rebasados por el flujo migratorio.

Las autoridades españolas señalaron que se trata del mayor ingreso de migrantes a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10 mil personas cruzaron la frontera en apenas dos días.

España y Marruecos acuerdan acelerar devoluciones

El Ministerio del Interior informó que Madrid y Rabat trabajan para devolver “lo antes posible” a Marruecos a las personas que ingresaron de manera irregular.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su administración moviliza todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad en Ceuta, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes al enclave para supervisar las acciones.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Las autoridades españolas atribuyen el incremento de cruces a redes de tráfico de personas y sostienen que la cooperación con Marruecos en materia migratoria se mantiene vigente.

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