Videos muestran el cruce de cientos de migrantes de Marruecos a España

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Migrantes cruzan de Marruecos a España. Foto: Reuters

Cientos de migrantes cruzaron este jueves desde Marruecos hacia Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África, después de superar distintos puntos de la frontera terrestre y marítima.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas llegando por el mar con cámaras de aire y otros dispositivos de flotación, así como a grupos que rompieron una puerta del vallado fronterizo para ingresar a la ciudad autónoma.

Thousands of migrants from Morocco poured over the country's border with Spain and into the country’s African enclave of Ceuta after swimming around border barriers to reach the territory.



The latest wave comes after more than 1,500 migrants arrived in Ceuta by sea over the past… pic.twitter.com/kETfPOPTbO — Fox News (@FoxNews) July 30, 2026

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

🇪🇸🇲🇦 | Miles de migrantes ilegales de África asaltan la frontera del enclave español de Ceuta desde Marruecos. pic.twitter.com/g70RmsP6In — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 30, 2026

La llegada ocurre después de varios días de incremento en los cruces hacia Ceuta. Autoridades locales informaron que en la última semana más de mil 500 personas habían ingresado por vía marítima, mientras otras fuentes elevan la cifra a más de 2 mil migrantes durante ese periodo.

Ceuta solicita estado de emergencia por llegada de migrantes

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno español declarar el estado de emergencia ante la llegada masiva de personas.

Ayer advertí de la extrema gravedad de la crisis migratoria.



Hoy la situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar.



Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios. pic.twitter.com/XfAXnlgzBc — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 30, 2026

El gobierno regional también pidió a Madrid el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad y cerrar la frontera con Marruecos.

Vivas declaró a la televisión pública española que la ciudad enfrenta una “emergencia humanitaria y social” debido al aumento constante de llegadas, al señalar que los centros de acogida se encuentran saturados.

La Guardia Civil mantiene un operativo en la frontera sur de Ceuta para contener el flujo migratorio. La Delegación del Gobierno indicó que la Gendarmería marroquí participa en las labores de vigilancia, aunque fuentes de la corporación española señalaron que esa colaboración no ha sido suficiente para frenar los intentos de cruce.

España y Marruecos acuerdan devolver a migrantes

Tras el incremento de los cruces, los gobiernos de España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral para devolver “lo antes posible” a todas las personas que ingresaron ilegalmente a Ceuta en los últimos días, especialmente durante la jornada del jueves.

El Ministerio del Interior español informó que ambos países revisarán e implementarán medidas para agilizar la entrega de las personas que cruzaron la frontera de manera irregular.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permaneció en contacto con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y anunció un viaje a Ceuta para dar seguimiento a la situación.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que su administración moviliza recursos para responder a la situación y mantiene coordinación con las autoridades marroquíes e internacionales para atender el incremento de llegadas.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

El mayor ingreso desde la crisis migratoria de 2021

El ingreso registrado este jueves representa el mayor movimiento de personas hacia Ceuta desde mayo de 2021, cuando alrededor de 10 mil migrantes entraron al enclave español en apenas dos días tras una relajación de los controles fronterizos durante una crisis diplomática entre España y Marruecos.

Durante la jornada también se observaron grupos de personas esperando en el lado marroquí de la frontera, luego de que circularan rumores sobre una posible apertura del paso fronterizo.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, por lo que periódicamente registran intentos de ingreso de personas migrantes que buscan llegar a territorio europeo.

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