Videos muestran el cruce de cientos de migrantes de Marruecos a España
Cientos de migrantes cruzaron este jueves desde Marruecos hacia Ceuta, el enclave español ubicado en el norte de África, después de superar distintos puntos de la frontera terrestre y marítima.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas llegando por el mar con cámaras de aire y otros dispositivos de flotación, así como a grupos que rompieron una puerta del vallado fronterizo para ingresar a la ciudad autónoma.
La llegada ocurre después de varios días de incremento en los cruces hacia Ceuta. Autoridades locales informaron que en la última semana más de mil 500 personas habían ingresado por vía marítima, mientras otras fuentes elevan la cifra a más de 2 mil migrantes durante ese periodo.
Ceuta solicita estado de emergencia por llegada de migrantes
El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno español declarar el estado de emergencia ante la llegada masiva de personas.
El gobierno regional también pidió a Madrid el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad y cerrar la frontera con Marruecos.
Vivas declaró a la televisión pública española que la ciudad enfrenta una “emergencia humanitaria y social” debido al aumento constante de llegadas, al señalar que los centros de acogida se encuentran saturados.
La Guardia Civil mantiene un operativo en la frontera sur de Ceuta para contener el flujo migratorio. La Delegación del Gobierno indicó que la Gendarmería marroquí participa en las labores de vigilancia, aunque fuentes de la corporación española señalaron que esa colaboración no ha sido suficiente para frenar los intentos de cruce.
España y Marruecos acuerdan devolver a migrantes
Tras el incremento de los cruces, los gobiernos de España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral para devolver “lo antes posible” a todas las personas que ingresaron ilegalmente a Ceuta en los últimos días, especialmente durante la jornada del jueves.
El Ministerio del Interior español informó que ambos países revisarán e implementarán medidas para agilizar la entrega de las personas que cruzaron la frontera de manera irregular.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permaneció en contacto con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y anunció un viaje a Ceuta para dar seguimiento a la situación.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que su administración moviliza recursos para responder a la situación y mantiene coordinación con las autoridades marroquíes e internacionales para atender el incremento de llegadas.
El mayor ingreso desde la crisis migratoria de 2021
El ingreso registrado este jueves representa el mayor movimiento de personas hacia Ceuta desde mayo de 2021, cuando alrededor de 10 mil migrantes entraron al enclave español en apenas dos días tras una relajación de los controles fronterizos durante una crisis diplomática entre España y Marruecos.
Durante la jornada también se observaron grupos de personas esperando en el lado marroquí de la frontera, luego de que circularan rumores sobre una posible apertura del paso fronterizo.
Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, por lo que periódicamente registran intentos de ingreso de personas migrantes que buscan llegar a territorio europeo.
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