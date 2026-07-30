Unión Europea exige esclarecer asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

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Unión Europea condenó asesinato de periosita en Oaxaca. Foto: Reuters |Cuartoscuro

La Unión Europea (UE), junto con Noruega y Suiza, condenaron el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, y pidió a las autoridades mexicanas realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables. La representación diplomática expresó su preocupación por la violencia que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México.

UE pide esclarecer el asesinato de Alejandro Leyva

Mediante una declaración conjunta, la Delegación de la Unión Europea en México, en coordinación con las embajadas de los Estados miembros, así como con Noruega y Suiza, señalaron que las circunstancias del homicidio, el trabajo periodístico de la víctima y las amenazas que presuntamente había recibido son indicios de un posible vínculo directo entre su labor informativa y el asesinato.

Asimismo, la representación diplomática reconoció la decisión de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y, dijo, valorar el compromiso del Gobierno de México para esclarecer los hechos.

“Valoramos el compromiso expresado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos, al tiempo que alentamos a las autoridades competentes a continuar con las investigaciones y las acciones de protección”, Comunicado

En el pronunciamiento también expresaron sus condolencias a la familia, colegas y amigos de Alejandro Leyva Aguilar.

Expresan preocupación por la violencia contra periodistas

La UE, Noruega y Suiza advirtieron que el asesinato de Alejandro Leyva, junto con otros casos recientes de periodistas asesinados en el país, refleja el contexto de violencia e intimidación que enfrentan quienes ejercen el periodismo y las personas defensoras de derechos humanos y que “constituye una amenaza para los derechos humanos”.

Aunque reconocieron los esfuerzos de las autoridades mexicanas para investigar estos delitos y prevenir nuevas agresiones, manifestaron preocupación por los altos niveles de impunidad en los casos registrados en años anteriores.

También hicieron un llamado para que se identifique y procese tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos crímenes y exhortaron a fortalecer mecanismos de protección, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Finalmente, reiteraron su disposición para seguir colaborando con el Gobierno de México en acciones de cooperación orientadas a la protección de los derechos humanos, la seguridad de periodistas y el fortalecimiento de la procuración e impartición de justicia.

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