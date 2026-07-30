El fuego no da tregua: incendio en el oeste de España consume hasta 12 mil hectáreas en 24 horas
Un incendio forestal declarado el miércoles en la provincia española de Zamora, a pocos kilómetros de la frontera con Portugal, arrasó entre 11 mil y 12 mil hectáreas en apenas 24 horas, informaron este jueves autoridades locales, mientras el fuego se suma a una temporada de incendios que ya deja superficies calcinadas de dimensiones históricas en España.
El alcalde del municipio de Fermoselle confirmó a AFP que la información disponible apunta a que las llamas ya consumieron entre 11 mil y 12 mil hectáreas desde que comenzó el incendio.
La velocidad con la que avanzó el fuego refleja la magnitud de una temporada que mantiene bajo presión a los servicios de emergencia y que ya ha dejado algunos de los incendios más extensos registrados en el país.
España vive uno de sus peores veranos por incendios
El incendio de Zamora ocurre mientras España aún enfrenta las consecuencias de otros grandes fuegos registrados en las últimas semanas.
El caso más grave es el de Ávila, considerado por el Gobierno como el mayor incendio de la historia reciente del país, con cerca de 50 mil hectáreas arrasadas tras iniciarse el 22 de julio.
Ese incendio obligó a desalojar preventivamente a más de 25 mil personas, muchas de las cuales pudieron regresar a sus hogares cuando mejoraron las condiciones.
Una semana antes, otro incendio en Guadalajara consumió alrededor de 32 mil hectáreas, mientras que el de Larouco, en la provincia de Orense, quemó 37 mil 765 hectáreas durante 2025.
Con estas cifras, los tres mayores incendios forestales registrados en España desde 1961 se han producido en los últimos dos años, según los datos de la Estadística General de Incendios Forestales.
El fuego también puso en riesgo un zoológico
Uno de los incendios más recientes llegó hasta las inmediaciones del parque Safari Madrid, donde durante varios días los cuidadores vivieron momentos de tensión mientras intentaban proteger a los animales.
Christian Cabrera, veterinario del parque, relató a AFP que hubo horas en las que observaron cómo las llamas se acercaban cada vez más.
“Hubo horas de verdadero terror en las que veíamos el fuego cada vez más cerca y no sabíamos si de verdad íbamos a ser capaces de poder frenarlo a tiempo”, recordó.
Los animales de mayor tamaño permanecieron en sus refugios, mientras otros, como ciervos, camellos y monos, continuaron en recintos sin vegetación que pudiera alimentar el fuego.
El zoológico logró reabrir después de seis días de cierre.
Una amenaza que sigue creciendo
Mientras las autoridades continúan evaluando los daños en Zamora, el nuevo incendio confirma que España atraviesa un verano especialmente crítico por los incendios forestales.
Las llamas no sólo han devastado decenas de miles de hectáreas en distintas regiones, sino que también han obligado a evacuar poblaciones, puesto en riesgo instalaciones y transformado el paisaje de amplias zonas del país.
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