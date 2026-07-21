Chile declara estado de catástrofe por lluvias; hay 10 muertos y más de 104 personas aisladas

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Chile declara estado de catástrofe por lluvias. Foto: AFP

Las lluvias torrenciales que afectan el norte de Chile dejaron al menos 10 personas muertas, cuatro desaparecidas y más de 104 mil personas aisladas. Debido a ello, el Gobierno decretó estado de catástrofe en las regiones más afectadas. La medida busca reforzar la respuesta ante las inundaciones, el desbordamiento de ríos y los daños provocados por el temporal.

El presidente José Antonio Kast anunció el decreto que establece el estado de excepción constitucional por calamidad pública durante 30 días en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, y en la región de Coquimbo, donde los equipos de emergencia continúan las labores de rescate.

En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 20, 2026

Estado de catástrofe por lluvias en Chile

El Gobierno chileno informó que la declaratoria responde a los efectos del sistema frontal que provocó inundaciones, desbordamientos de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en diversas carreteras del norte del país.

La medida contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional para coordinar las acciones de respuesta, mantener el orden público y apoyar las labores de emergencia en las zonas afectadas.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que las precipitaciones superaron los pronósticos, lo que ocasionó comunidades aisladas, daños en caminos, problemas en el sistema de alcantarillado y afectaciones en distintos municipios.

🔴 AHORA | El Biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informa las nuevas medidas adoptadas tras una nueva Mesa Técnica Nacional para enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal.



Las medidas anunciadas son:



• Suspensión… — Ministerio del Interior (@min_interior) July 21, 2026

Más de 104 mil personas permanecen aisladas

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el saldo preliminar es de 10 fallecidos, 16 personas heridas, cuatro desaparecidas y más de 2 mil 400 damnificados.

Además, el organismo reportó que 104 mil 500 personas permanecen aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

EMERGENCIA EN CHILE

🇨🇱⛈️

Emergencia en Vallenar por lluvias y crecida de río. Se emitió alerta de evacuación para sectores cercanos a la ribera en Huasco.



Imágenes del violento aluvión que arrasa con todo a su paso en Freirina, región de Atacama, Chile.#temporal

Créditos 🎥… pic.twitter.com/g0GvSncSgb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 20, 2026

El informe también señala que cerca de 80 viviendas fueron destruidas, más de 2 mil 100 presentan daños graves y alrededor de 18 mil 500 registran afectaciones menores.

Gobierno despliega apoyo militar y fondos de emergencia

Las autoridades informaron que se habilitaron fondos de emergencia, albergues temporales y evacuaciones preventivas, además del despliegue del Ejército para apoyar las tareas de rescate y atención a la población.

Chile declares a state of catastrophe in Coquimbo and Huasco after heavy rains cause floods and mudslides, leaving at least five dead, isolating communities and disrupting services pic.twitter.com/175B2lYuWG — Reuters (@Reuters) July 21, 2026

El presidente José Antonio Kast lamentó la pérdida de vidas y afirmó que la prioridad es proteger a la población mientras continúan las labores de respuesta. También reconoció que la emergencia sigue activa y pidió mantener la coordinación entre autoridades de todos los niveles.

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