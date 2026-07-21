Chile declara estado de catástrofe por lluvias; hay 10 muertos y más de 104 personas aisladas
Las lluvias torrenciales que afectan el norte de Chile dejaron al menos 10 personas muertas, cuatro desaparecidas y más de 104 mil personas aisladas. Debido a ello, el Gobierno decretó estado de catástrofe en las regiones más afectadas. La medida busca reforzar la respuesta ante las inundaciones, el desbordamiento de ríos y los daños provocados por el temporal.
El presidente José Antonio Kast anunció el decreto que establece el estado de excepción constitucional por calamidad pública durante 30 días en la provincia de Huasco, en la región de Atacama, y en la región de Coquimbo, donde los equipos de emergencia continúan las labores de rescate.
Estado de catástrofe por lluvias en Chile
El Gobierno chileno informó que la declaratoria responde a los efectos del sistema frontal que provocó inundaciones, desbordamientos de ríos y canales, anegamientos, cortes de servicios básicos y restricciones en diversas carreteras del norte del país.
La medida contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional para coordinar las acciones de respuesta, mantener el orden público y apoyar las labores de emergencia en las zonas afectadas.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que las precipitaciones superaron los pronósticos, lo que ocasionó comunidades aisladas, daños en caminos, problemas en el sistema de alcantarillado y afectaciones en distintos municipios.
Más de 104 mil personas permanecen aisladas
De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), el saldo preliminar es de 10 fallecidos, 16 personas heridas, cuatro desaparecidas y más de 2 mil 400 damnificados.
Además, el organismo reportó que 104 mil 500 personas permanecen aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.
El informe también señala que cerca de 80 viviendas fueron destruidas, más de 2 mil 100 presentan daños graves y alrededor de 18 mil 500 registran afectaciones menores.
Gobierno despliega apoyo militar y fondos de emergencia
Las autoridades informaron que se habilitaron fondos de emergencia, albergues temporales y evacuaciones preventivas, además del despliegue del Ejército para apoyar las tareas de rescate y atención a la población.
El presidente José Antonio Kast lamentó la pérdida de vidas y afirmó que la prioridad es proteger a la población mientras continúan las labores de respuesta. También reconoció que la emergencia sigue activa y pidió mantener la coordinación entre autoridades de todos los niveles.
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