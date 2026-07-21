Estados Unidos reconoce un centenar de militares heridos por ataques iraníes

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Foto: Social Media/via REUTERS/Ilustrativa

Cerca de un centenar de militares estadounidenses han resultado heridos este mes en ataques iraníes contra bases y activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, en el marco de la intensificación de hostilidades entre ambos países, afirmó el Pentágono.

Así lo confirmó el vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, a la cadena CBS News, precisando que casi 100 personas “sufrieron algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026”, de las cuales el 96% ya se reincorporó al servicio. “Están decididos a volver al combate. La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves”, agregó.

Sus palabras llegan en pleno recrudecimiento de los ataques intercambiados entre fuerzas estadounidenses e iraníes, que encadenan ya 10 noches de agresiones.

En concreto, el Ejército estadounidense lleva más de una semana realizando ataques nocturnos contra objetivos iraníes, afirmando que busca impedir que Irán ataque buques mercantes. Irán, por su parte, ha respondido atacando objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y otros países aliados en los que Estados Unidos dispone de instalaciones y elementos militares.

Este mismo fin de semana, el propio Pentágono anunció la muerte de dos soldados estadounidenses en una base militar en Jordania y el hallazgo de restos no identificados en el lugar donde desapareció un tercer militar estadounidense. Otro militar murió en Irak durante la detonación controlada de munición sin explotar de un dron iraní derribado. Con todo, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraba este mismo lunes haber abatido a “decenas” de tropas estadounidenses en un solo ataque en Jordania.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió tomar represalias por las muertes en Jordania e Irak, asegurando en una publicación en redes horas más tarde que, “cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte muchas veces más”.

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