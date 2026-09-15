Estados Unidos alista venta de 40 mil bombas pesadas a Israel, reporta The Washington Post

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EE. UU. e Israel mantienen una alianza estratégica desde 1960. Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos estaría preparando una importante venta de 40 mil bombas de 2 mil libras (casi una tonelada de peso) por 2 mil 800 millones de dólares (más de 48 mil millones de pesos mexicanos), informó el diario The Washington Post.

Dicha transacción, que supondría la mayor de Estados Unidos de munición pesada, incluye el siguiente armamento:

20 mil bombas MK-84 y BLU-117, diseñadas para lanzarse desde el aire.

20 mil unidades de la I-2000, que tienen una ojiva para atacar bunkers y otras estructuras blindadas.

Las cifras fueron citadas por un funcionario anónimo citado por el diario estadounidense.

Venta de bombas supera otras operaciones entre EE.UU e Israel

La magnitud de este paquete de armamento supera operaciones similares realizadas anteriormente por Estados Unidos para Israel. Durante el Gobierno de Joe Biden se estima que fueron vendidas unas 14 mil de estas bombas tras los atentados de Hamás de octubre de 2023, mientras que el Gobierno de Donald Trump notificó el año pasado la transferencia de poco más de 39 mil unidades.

En mayo de 2024, la Administración Biden retuvo el envío de unas mil 800 bombas ante la preocupación de que Israel pudiera utilizarlas en una operación en zonas densamente pobladas de Rafah, Palestina.

Este tipo de munición se considera entre las más destructivas del arsenal estadounidense. Israel ha recibido críticas por su uso frecuente en Gaza y el Líbano.

Aunque la operación se maneja como una venta, se financia mediante el mecanismo de Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), a través del cual Estados Unidos aporta recursos de sus contribuyentes para que los países compradores los destinen a la adquisición de armamento.

¿Con quiénes tiene conflicto Israel?

Israel mantiene abiertos varios frentes de conflicto en Medio Oriente. En la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes continúan sus operaciones contra Hamás, en un conflicto que se remonta al ataque encabezado por el grupo palestino el 7 de octubre de 2023.

La tarde de este martes el primer Ministro, Benjamín Netanyahu, emitió un breve, pero conciso mensaje a través de sus redes sociales, en el que aseguró que Hamás no estará en Gaza.

“Ningún terrorista es inmune, y Hamás no estará en Gaza”, escribió en su cuenta de X.

שום מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 15, 2026



En Líbano, aunque Israel y Hezbolá alcanzaron una tregua en junio de 2026, persisten las tensiones y operaciones militares; fuerzas israelíes mantienen presencia en zonas del sur libanés.

Otro de los principales frentes es Irán. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra territorio iraní en febrero de 2026 y, pese a los posteriores acuerdos para frenar las hostilidades, Israel e Irán volvieron a intercambiar ataques en junio. El escenario regional también involucra a grupos respaldados por Teherán, entre ellos Hezbolá en Líbano.

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