Tragedia en Siria: choque entre dos autobuses deja 35 muertos y 30 heridos

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Accidente en Siria entre autobuses. Foto: AFP.

Una colisión entre dos autobuses en Siria dejó 35 muertos y 30 heridos la tarde de este sábado en la carretera Deir al-Zor-Damasco, de acuerdo con un balance preliminar difundido por el Ministerio de Salud de Siria, que informó que entre los lesionados hay personas con heridas graves y moderadas.

At least 35 people have been killed and 30 others injured after two buses collided on a major highway in Syria. The crash occurred on the Deir ez-Zor–Damascus road, a vital route stretching more than 400km between eastern Syria and the capital https://t.co/yC6US0jbiG pic.twitter.com/Ea70MFah1p — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 25, 2026

El Ministerio de Salud indicó, a través de un mensaje publicado en X, que activó el sistema de referencia, ambulancias y atención de emergencias tras el accidente registrado en la carretera que conecta Deir al-Zor con Damasco.

Según la dependencia, la respuesta incluyó la movilización de los servicios de emergencia para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos.

وزارة الصحة ترفع الجاهزية

استجابت منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لحادث سير وقع بعد ظهر اليوم على طريق ديرالزور _ دمشق، إثر تصادم حافلتين، ما أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن 35 حالة وفاة و30 إصابة تراوحت بين الحرجة والمتوسطة#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الصحة pic.twitter.com/szkm7eZEkM — وزارة الصحة السورية (@SyrMOfH) July 25, 2026

¿Qué se sabe de la colisión de autobuses en Siria?

El Ministerio del Interior de Siria informó que el accidente involucró:

Un autobús que transportaba a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna.

Un autobús civil de pasajeros.

Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP. Foto: AFP.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado el número preliminar de víctimas y no han dado a conocer las causas que provocaron la colisión.

El balance oficial señala que el accidente dejó 35 personas fallecidas y 30 lesionadas, quienes presentaban heridas de gravedad variable.

A heartbreaking tragedy has struck Syria today.



At least 38 people have been killed, according to preliminary reports, after two passenger buses collided on the Damascus–Deir ez-Zor highway.



The devastating crash has left dozens of families in mourning, making it one of the… pic.twitter.com/E3SCyq05S2 — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) July 25, 2026

Helicópteros participaron en el traslado de heridos y cuerpos

La agencia estatal de noticias SANA informó que helicópteros del Ministerio de Defensa de Siria participaron en las labores posteriores al accidente.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

De acuerdo con el reporte, las aeronaves apoyaron en:

La evacuación de los heridos.

La recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas.

El traslado desde el aeropuerto de Palmira hacia un hospital militar ubicado en Homs.

❗️35 people KILLED in HORROR TWO-BUS CRASH in Syria with dozens injured — Al Jazeera



Busses with Internal Security Forces and civilians collided on road between al-Sukhnah & Palmyra, known for bad condition after years of war



Helicopters & ambulances rush survivors to hospitals pic.twitter.com/bBMcmkS7mU — RT Intl (@RT_on_X) July 25, 2026

Las autoridades no informaron cuántos vuelos fueron necesarios para completar la operación ni si continúan las labores en la zona del accidente.

Canciller sirio expresa condolencias

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani, expresó sus condolencias a las familias de las personas que murieron en el accidente.

A través de un mensaje, el funcionario también manifestó sus deseos de recuperación para las personas que resultaron heridas.

ببالغ الحزن والأسى تابعنا تداعيات الحادث الأليم الناجم عن اصطدام حافلتين على طريق دمشق – دير الزور، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.



أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء… — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) July 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades sirias mantienen el balance preliminar de 35 muertos y 30 heridos, mientras continúan las acciones de atención derivadas de la colisión registrada en la carretera Deir al-Zor-Damasco.

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