Tragedia en Siria: choque entre dos autobuses deja 35 muertos y 30 heridos
Una colisión entre dos autobuses en Siria dejó 35 muertos y 30 heridos la tarde de este sábado en la carretera Deir al-Zor-Damasco, de acuerdo con un balance preliminar difundido por el Ministerio de Salud de Siria, que informó que entre los lesionados hay personas con heridas graves y moderadas.
El Ministerio de Salud indicó, a través de un mensaje publicado en X, que activó el sistema de referencia, ambulancias y atención de emergencias tras el accidente registrado en la carretera que conecta Deir al-Zor con Damasco.
Según la dependencia, la respuesta incluyó la movilización de los servicios de emergencia para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos.
¿Qué se sabe de la colisión de autobuses en Siria?
El Ministerio del Interior de Siria informó que el accidente involucró:
- Un autobús que transportaba a integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna.
- Un autobús civil de pasajeros.
Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado el número preliminar de víctimas y no han dado a conocer las causas que provocaron la colisión.
El balance oficial señala que el accidente dejó 35 personas fallecidas y 30 lesionadas, quienes presentaban heridas de gravedad variable.
Helicópteros participaron en el traslado de heridos y cuerpos
La agencia estatal de noticias SANA informó que helicópteros del Ministerio de Defensa de Siria participaron en las labores posteriores al accidente.
De acuerdo con el reporte, las aeronaves apoyaron en:
- La evacuación de los heridos.
- La recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas.
- El traslado desde el aeropuerto de Palmira hacia un hospital militar ubicado en Homs.
Las autoridades no informaron cuántos vuelos fueron necesarios para completar la operación ni si continúan las labores en la zona del accidente.
Canciller sirio expresa condolencias
El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shaibani, expresó sus condolencias a las familias de las personas que murieron en el accidente.
A través de un mensaje, el funcionario también manifestó sus deseos de recuperación para las personas que resultaron heridas.
Hasta el momento, las autoridades sirias mantienen el balance preliminar de 35 muertos y 30 heridos, mientras continúan las acciones de atención derivadas de la colisión registrada en la carretera Deir al-Zor-Damasco.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.