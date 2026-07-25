Los incendios se agravan en España y Francia; ya suman casi 270 mil evacuados

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Casi 270 mil evacuados en España y Francia. Foto: AFP

Los incendios forestales en España y Francia mantienen en alerta a las autoridades y han provocado la evacuación de casi 270 mil personas, según los balances más recientes difundidos este sábado.

Mientras los equipos de emergencia intentan contener el avance del fuego en zonas cercanas a Madrid y Burdeos, imágenes satelitales muestran la magnitud de una emergencia que ya afecta a miles de hectáreas en ambos países.

Los penachos de humo de los incendios de Madrid se conectan con los de Burdeos. pic.twitter.com/UqMLcVB2C8 — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) July 24, 2026

Casi 270 mil personas han sido evacuadas

Las autoridades de Francia y España reportaron que los incendios han obligado a miles de habitantes a abandonar sus hogares.

En Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 167 mil personas fueron evacuadas en la región de Gironda, mientras que otras 30 mil abandonaron sus viviendas en Las Landas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, indicó que unas 25 mil personas han sido evacuadas en esa comunidad autónoma. En total, España suma alrededor de 70 mil desplazados por los incendios.

La cifra conjunta en ambos países se aproxima a los 270 mil evacuados, de acuerdo con los datos oficiales.

El humo de Madrid alcanzó los incendios de Burdeos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) difundió imágenes satelitales que muestran cómo las columnas de humo generadas por los incendios en Madrid y la vecina provincia de Ávila llegaron a conectar con los penachos procedentes de la región francesa de Burdeos.

Según la agencia, la extensión del humo permitió observar desde el espacio la dimensión de los incendios que permanecen activos en ambos territorios.

📍Ávila region, Spain 🇪🇸 🔥



A dramatic and terrifying scene captures a driver navigating through flames and thick smoke as wildfires continue to sweep across parts of the Ávila region, amidst a state of emergency and intensive efforts to contain the blaze. #Spain #Avila… pic.twitter.com/KTt1GvyKxC — sustainme.in®️ (@sustainme_in) July 25, 2026

Los fuegos en Madrid y Ávila han consumido unas 25 mil hectáreas, mientras que en la región de Burdeos las llamas han arrasado alrededor de 40 mil hectáreas.

Burdeos y Madrid, entre las zonas más afectadas

Los incendios continúan avanzando en algunas de las áreas más importantes de ambos países.

En Francia, las llamas afectan la región de Gironda, conocida por su actividad turística y vinícola. En España, los incendios mantienen bajo presión a varias localidades de los alrededores de Madrid.

DECLARAN LA EMERGENCIA POR LOS INCENDIOS EN LAS AFUERAS DE MADRID



El gobierno español declaró la emergencia nacional para la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ante varios incendios forestales que arden sin control. La medida permite movilizar más recursos y deja el… pic.twitter.com/XBhF4moa3X — Clarín (@clarincom) July 24, 2026

Las autoridades continúan desplegando recursos para contener el fuego y evitar que alcance más zonas habitadas.

Pedro Sánchez advierte que la situación sigue siendo compleja

Tras visitar un centro de emergencias en la comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la prioridad es proteger a la población afectada.

“La prioridad está en salvaguardar vidas”, declaró el mandatario durante una visita al municipio de Cenicientos.

Sánchez también reconoció que la situación continúa siendo compleja, ya que aunque las temperaturas han descendido, persiste la incertidumbre sobre la evolución de los vientos, un factor clave para determinar el comportamiento de los incendios en las próximas horas.

Continúan las labores de combate al fuego

Los servicios de emergencia de ambos países mantienen las labores de extinción y vigilancia en las zonas afectadas.

Hasta el momento, las autoridades siguen evaluando la evolución de los incendios y el riesgo de nuevas evacuaciones, mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares a la espera de que las condiciones permitan regresar con seguridad.

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