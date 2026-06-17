Estados Unidos publica acuerdo con Irán; estos son sus principales puntos

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Acuerdo EE. UU.-Irán. Foto: Generada por IA

Durante varios días hubo incertidumbre sobre el contenido real del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump entre Estados Unidos e Irán. Este miércoles 17 de junio, altos funcionarios estadounidenses difundieron lo que presentaron como el texto oficial del memorando y explicaron algunos de sus principales alcances.

La publicación del documento ocurre en medio de las tensiones derivadas de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero. Según Washington, el acuerdo servirá como base para negociar un pacto definitivo durante los próximos 60 días.

Estados Unidos revela el contenido del acuerdo con Irán

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el memorando contiene diversos puntos que abordan temas nucleares, económicos y de reconstrucción para Irán.

Uno de los aspectos centrales es que Irán aceptó discutir un mecanismo para reducir sus reservas de uranio enriquecido, material que Washington considera sensible por su posible uso en el desarrollo de armas nucleares.

El documento establece que la “metodología mínima” consistiría en realizar la dilución del uranio dentro de territorio iraní y bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La dilución implica mezclar uranio enriquecido con uranio empobrecido para reducir su nivel de concentración.

¿Qué otros temas incluye el acuerdo?

Además del programa nuclear, el texto contempla otros compromisos que serán discutidos durante las negociaciones:

Tratamiento de las reservas de uranio enriquecido .

. Reapertura del estrecho de Ormuz .

. Posibilidad de reanudar la venta de petróleo iraní .

. Diseño de un mecanismo para el levantamiento de sanciones.

Elaboración de un plan de reconstrucción y desarrollo económico para Irán.

Los funcionarios estadounidenses señalaron que algunas cláusulas incluidas en el memorando no aparecían en versiones filtradas previamente a medios de comunicación.

Fondo de 300 mil millones de dólares para reconstrucción

Otro de los puntos destacados es la creación de un plan de reconstrucción para Irán por al menos 300 mil millones de dólares, que sería desarrollado junto con socios regionales.

Según el texto divulgado por Washington, el mecanismo específico será negociado durante los próximos 60 días.

Funcionarios estadounidenses subrayaron que el acuerdo no obliga a Estados Unidos a aportar recursos directamente al fondo. Explicaron que un eventual levantamiento de sanciones permitiría inversiones y proyectos impulsados por otros países en territorio iraní.

Las conversaciones continuarán durante los próximos dos meses con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas naciones.