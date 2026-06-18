La Corte analizará caso que podría abrir debate sobre el suicidio asistido en México

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Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un amparo relacionado con el suicidio asistido, un caso que podría sentar un precedente sobre el derecho de las personas a decidir de manera voluntaria el fin de su vida en circunstancias excepcionales.

El Pleno del Alto Tribunal aprobó ejercer su facultad de atracción para revisar un amparo indirecto promovido por una mujer diagnosticada con cáncer de mama, quien impugnó diversos artículos de la Ley General de Salud con el objetivo de obtener autorización para acceder al suicidio asistido.

Corte debatirá autonomía personal y muerte asistida

Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que el caso plantea un debate constitucional de gran relevancia sobre los límites de la intervención del Estado en decisiones personales relacionadas con la vida y la muerte.

Ortiz Ahlf señaló que el asunto obliga a analizar si el Estado puede establecer la muerte natural como única alternativa para las personas que, en pleno ejercicio de su autonomía y de manera libre e informada, buscan evitar condiciones prolongadas de sufrimiento físico o emocional.

Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que se trata de una discusión relevante dentro del contexto internacional y recordó que actualmente la eutanasia se encuentra prohibida por la Ley General de Salud.

Mujer con cáncer cuestiona restricciones legales

La promovente argumentó que la legislación vigente limita su libertad y autonomía al sancionar penalmente a quienes ayuden a una persona con enfermedad terminal a poner fin a su vida.

De acuerdo con el expediente, la mujer considera que estas disposiciones representan una afectación permanente a su derecho a decidir sobre su proyecto de vida y las condiciones en las que desea enfrentar la etapa final de su enfermedad.

El ministro Irving Espinosa Betanzo explicó que la quejosa dedicó gran parte de su vida al acompañamiento de personas con enfermedades terminales y que, tras ser diagnosticada con cáncer, decidió impugnar las normas relacionadas con cuidados paliativos y atención médica para este tipo de pacientes.

Posible precedente sobre el derecho a morir dignamente

Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que la demandante busca combatir disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal de la Ciudad de México que prohíben la eutanasia, al considerar que debe respetarse su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida.

La resolución que emita la Suprema Corte podría fijar criterios relevantes sobre la protección constitucional de la autodeterminación personal en casos de enfermedades graves o terminales y definir si el juicio de amparo puede ser utilizado para garantizar este tipo de decisiones.

El asunto será turnado a uno de los ministros de la Corte para la elaboración del proyecto de sentencia, el cual deberá ser discutido y votado por el Pleno en las próximas semanas o meses.

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