Noticias de hoy 17 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 17 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

Tormenta Arthur

Hoy se formó la tormenta tropical Arthur, al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas; sin embargo, no genera afectaciones para México.

Trump critica de nuevo

Trump volvió a asegurar que los cárteles mantienen el control de México, y que el Gobierno mexicano ha perdido capacidad para enfrentarlos.

Hallan restos

Colectivos de búsqueda hallaron restos humanos semienterrados en un lote baldío en el municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes.

Buzón tributario

El SAT recuerda que algunos contribuyentes deben habilitar obligatoriamente el buzón tributario; de lo contario, las multas pueden llegar a más de 11 mil pesos.

Mantiene tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo, como se esperaba, sus tasas de interés, pero sugirió que a fin de año podría decidirse un alza.

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