Trump firma en Francia acuerdo de paz que pone fin al conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo de paz con Irán, en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las tensiones y al conflicto en Medio Oriente. La firma del documento ocurrió durante una cena diplomática celebrada en Francia, luego de la reciente cumbre del G-7, según muestran videos.

Trump firmó personalmente una copia del acuerdo durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles.

Firma ocurrió tras la Cumbre del G-7

Según los reportes, el acuerdo fue suscrito durante una reunión diplomática encabezada por Macron, celebrada después de la cumbre del Grupo de los Siete (G-7) en Francia.

La firma representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes en torno al conflicto en Medio Oriente, una región que durante los últimos años ha enfrentado constantes tensiones relacionadas con seguridad, programas nucleares y disputas geopolíticas.

🚨Así fue como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el acuerdo de entendimiento con Irán durante una cena diplomática celebrada en el Palacio de Versalles y encabezada por el mandatario francés, Emmanuel Macron. pic.twitter.com/NRdBx38hxJ — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Acuerdo busca poner fin al conflicto en Medio Oriente

De acuerdo con la información disponible, el documento firmado tendría como objetivo avanzar hacia el fin de la guerra y reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

¿De que va el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán?

El acuerdo que lleva por nombre,“Memorando de Entendimiento de Islamabad”, integrado por 14 puntos, establece una hoja de ruta para poner fin al conflicto y negociar un acuerdo definitivo en un plazo de hasta 60 días. Entre los aspectos más relevantes destacan:

1. Fin inmediato de la guerra

Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin de manera inmediata y permanente a las operaciones militares y se comprometen a no iniciar nuevos conflictos entre sí.

2. Respeto a la soberanía

Ambos países se comprometen a respetar su integridad territorial y a no intervenir en los asuntos internos del otro.

3. Acuerdo definitivo en 60 días

Las partes buscarán negociar y concretar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, con posibilidad de ampliarlo por consenso.

4. Fin del bloqueo y retiro militar

Estados Unidos comenzará a levantar el bloqueo naval sobre Irán y retirará fuerzas militares cercanas al país una vez firmado el acuerdo definitivo.

5. Garantía de navegación comercial

Irán garantizará el tránsito seguro de embarcaciones comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, incluido el Estrecho de Ormuz.

6. Plan económico de 300 mil millones de dólares

Washington impulsará junto con aliados regionales un programa de reconstrucción y desarrollo económico para Irán con un presupuesto mínimo de 300 mil millones de dólares.

7. Levantamiento de sanciones

Estados Unidos se compromete a eliminar gradualmente las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas a Irán.

8. Compromiso nuclear iraní

Irán reafirma que no desarrollará armas nucleares y negociará el destino de sus reservas de uranio enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

9. Mantener el statu quo

Mientras se negocia el acuerdo final, Irán mantendrá sin cambios su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales.

10. Reanudación de exportaciones petroleras

Estados Unidos autorizará la exportación de petróleo iraní y permitirá operaciones relacionadas como transporte, seguros y transacciones bancarias.

11. Liberación de activos congelados

Washington facilitará el acceso de Irán a fondos y activos que permanecían bloqueados por sanciones internacionales.

12. Creación de un mecanismo de supervisión

Se establecerá una instancia encargada de vigilar el cumplimiento del memorando y de los acuerdos posteriores.

13. Inicio de negociaciones para el acuerdo final

Las conversaciones para concretar el acuerdo definitivo comenzarán una vez que ambas partes demuestren avances en la implementación de los compromisos iniciales.

14. Ratificación por la ONU

El acuerdo final deberá ser respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Qué sigue tras la firma del acuerdo?

Aunque la firma del memorando representa un avance significativo en las relaciones entre Washington y Teherán, el documento funciona como una base para las negociaciones que deberán desarrollarse durante los próximos 60 días. En ese periodo, ambas partes tendrán que definir los mecanismos para el levantamiento de sanciones, la supervisión del programa nuclear iraní, la liberación de activos congelados y la implementación de los compromisos económicos y de seguridad contemplados en el acuerdo.

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