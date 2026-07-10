Trump confirma nuevas conversaciones con Irán y sostiene que la tregua ya concluyó

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Trump insiste: negociaremos con Irán, pero la tregua terminó. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que EE. UU. aceptó continuar las negociaciones con Irán, aunque reiteró que el alto al fuego entre ambos países ha terminado, luego de que Teherán solicitara retomar las conversaciones, según publicó el mandatario en su red social Truth Social.

En su mensaje, Trump señaló que Irán pidió reanudar el diálogo y sostuvo que Washington accedió a continuar las conversaciones. Sin embargo, aseguró que su Gobierno dejó claro a las autoridades iraníes que la tregua ya no está vigente.

“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto al fuego se ha terminado”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump reitera que el alto al fuego ya concluyó

El alto al fuego del 8 de abril puso fin a varias semanas de enfrentamientos, después del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, que dio inicio al conflicto el 28 de febrero.

No obstante, durante los meses posteriores se registraron enfrentamientos de menor intensidad entre ambas partes.

A principios de esta semana, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Trump reiteró que, desde su perspectiva, la tregua de abril había concluido.

En esa misma intervención, el mandatario también acusó a Irán de tergiversar lo establecido en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, documento que refrendó el alto al fuego alcanzado en abril.

EE. UU. mantiene conversaciones con Irán

Durante su participación en la cumbre de la OTAN, Trump informó que consultaría con su enviado especial, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, quienes han participado en los contactos con representantes iraníes.

El presidente estadounidense insistió en que corresponde a Teherán decidir si regresa a la mesa de negociación.

Mientras tanto, los enfrentamientos entre ambos países continuaron durante esta semana.

De acuerdo con la información disponible:

Irán atacó embarcaciones comerciales.

atacó embarcaciones comerciales. Estados Unidos respondió con bombardeos.

respondió con bombardeos. Irán lanzó drones y misiles contra activos estadounidenses ubicados en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos acuerdos derivados de las conversaciones mencionadas por Trump, quien reiteró que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de negociar con Irán, pese a considerar concluido el alto al fuego.

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